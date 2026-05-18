La puntata di La Promessa in onda martedì 19 maggio si concentra su tre fronti narrativi molto chiari: Angela riceve un biglietto da parte dell’uomo che l’ha aggredita, Lorenzo le suggerisce di andare a casa sua per chiarire, Lope decide di fare visita al duca de Carril con l’aiuto di Vera, e Leocadia continua a osservare con sospetto il comportamento di Adriano, riferendolo anche a Catalina. Sono questi i passaggi che dominano l’episodio, tutti segnati da diffidenza, prudenza e nuove tensioni alla tenuta.

Angela di nuovo al centro: il biglietto dell’aggressore riapre la ferita

Il momento più delicato della puntata riguarda senza dubbio Angela. La ragazza riceve infatti un biglietto proveniente proprio dall’uomo che l’ha aggredita, un dettaglio che riporta immediatamente in primo piano la sua vulnerabilità e il peso di quanto accaduto. A complicare ulteriormente la situazione interviene Lorenzo, che le propone di recarsi a casa sua per chiarire la vicenda, suggerendo una via che può sembrare utile ma che, di fatto, aggiunge un ulteriore livello di pressione alla giovane.

Sul fronte opposto, anche Lope si muove in una direzione delicata. Decide infatti di fare visita al duca de Carril, e Vera gli fornisce alcune indicazioni pratiche su come comportarsi a palazzo, quasi a prepararlo a un ambiente in cui ogni gesto può fare la differenza.

È una sequenza che conferma il tono della puntata: nessuno agisce in modo davvero libero, perché ogni passo viene osservato, interpretato e potenzialmente giudicato.

Adriano nel mirino di Leocadia: sospetti e pressione alla tenuta

L’altro asse dell’episodio ruota attorno ad Adriano. Leocadia continua a guardare con sospetto il suo comportamento e non si limita a osservarlo in silenzio: nota il suo atteggiamento anche a Catalina, rendendo evidente che il clima attorno al personaggio resta tutt’altro che sereno. La sensazione è che Adriano stia entrando in una zona sempre più fragile degli equilibri di palazzo, dove ogni sua mossa viene letta con diffidenza.

Il risultato è una puntata costruita su piccoli segnali che però pesano molto: il messaggio inquietante ricevuto da Angela, l’invito di Lorenzo a chiarire, il viaggio di Lope verso il duca de Carril e lo sguardo sospettoso di Leocadia su Adriano formano un episodio che punta più sulla tensione sottile che sul colpo di scena clamoroso.