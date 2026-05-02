Angela tornerà a La Promessa nella puntata di venerdì 8 maggio, ma Leocadia detterà una condizione perentoria: la ragazza dovrà lavorare come segretaria per Lorenzo.

Le anticipazioni rivelano che il Capitano e Leocadia imporranno ad Angela il lavoro di assistente e la ragazza non potrà fare altro che accettare pur di non andare in Svizzera.

Preoccupazione per Angela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela resterà in giardino ancora per alcuni giorni. Nessuno del palazzo potrà aiutarla perché Leocadia ha ordinato sia alla servitù che alla famiglia di non azzardarsi ad andare contro la sua decisione.

Martina, però, disobbedirà per portare ad Angela del cibo. La situazione si farà sempre più difficile, soprattutto perché a causa del freddo la figlia di Leocadia inizierà ad ammalarsi. Lorenzo vedrà con i suoi occhi la ragazza in pessime condizioni e proverà a far ragionare la sua complice che però non vorrà saperne. Leocadia si limiterà ad andare da Angela per sincerarsi della sua salute, ma la ragazza le ripeterà che non vuole partire per la Svizzera. A quel punto Lorenzo proverà ancora ad intervenire parlando con Leocadia: "Ci sono altri modi più intelligenti per risolvere la situazione", dirà. La donna sarà molto interessata alla proposta del Capitano, tanto che acconsentirà al ritorno di Angela al palazzo.

La ragazza trascorrerà la sua prima notte nella sua stanza, ma al mattino sua madre avrà una condizione molto discutibile per accettare il suo ritorno.

La proposta di Lorenzo a Leocadia

Nella puntata de La Promessa di venerdì 8 maggio, Angela sarà accolta da sua madre e Lorenzo nello studio di Alonso. La ragazza sarà sorpresa da questa convocazione, ma Leocadia arriverà subito al punto. "Visto che Lorenzo è un uomo molto impegnato", dirà, "Avrà bisogno di un aiuto con i suoi affari". Il Capitano spiegherà ad Angela che ha bisogno di un'assistente che gestisca la corrispondenza, le telefonate e i vari documenti. La ragazza proverà a sottrarsi, ma Leocadia le dirà che questa è l'unica condizione per restare alla tenuta. Ad Angela non resterà che accettare e il suo primo incarico sarà occuparsi della lista degli invitati alla festa in onore di Adriano per il nuovo titolo di conte.