La puntata de La Promessa in arrivo il 12 maggio 2026 si annuncia densa di nervosismo e decisioni difficili. A mettere in agitazione la tenuta sarà soprattutto Manuel, scosso da una comunicazione inattesa che lo porterà a mettere in discussione le reali intenzioni di chi gli sta intorno. Parallelamente, Lope continuerà a muoversi su un terreno pericoloso, deciso a portare avanti un’iniziativa che preoccupa non poco Pia, sempre più convinta che il ragazzo stia correndo verso un guaio serio.

Manuel fiuta la manovra e si oppone alla festa

Tutto prende avvio da una lettera inviata da Cruz, capace di destabilizzare profondamente Manuel.

Il contenuto della missiva lo lascia perplesso e lo spinge a cercare un confronto con Rómulo, nel tentativo di capire meglio che cosa si nasconda dietro quelle parole. È proprio durante questa conversazione che emerge un dettaglio destinato ad accendere il sospetto del marchesino: alla celebrazione per il titolo di conte assegnato ad Adriano saranno presenti anche alcuni gentiluomini accompagnati dalle loro figlie non sposate.

Per Manuel, a quel punto, il quadro appare chiaro: la festa non sarebbe altro che una trappola studiata per metterlo davanti a possibili pretendenti. Irritato e deciso a non lasciarsi coinvolgere in un piano che giudica scorretto, si presenta con tono risoluto da Alonso e Leocadia per comunicare che non ha alcuna intenzione di partecipare all’evento.

Resta ora da capire se il padre proverà a farlo ragionare o se, al contrario, lascerà correre senza insistere. La sensazione è che questo rifiuto possa aprire una nuova frattura nei rapporti familiari.

Lope insiste per entrare al servizio del duca, Pia teme il peggio

Mentre Manuel affronta i propri dubbi, un’altra linea narrativa promette di alzare la posta in gioco. Lope sembra infatti determinato a tutti i costi a introdursi nella casa del duca de Carril, pur essendo perfettamente consapevole dei rischi che un’azione simile comporterebbe. Il cuoco non solo non arretra, ma continua a premere su Vera affinché lo aiuti a realizzare il suo progetto, mostrando una determinazione che rischia di trasformarsi in imprudenza.

La sua ostinazione non passa inosservata a Pia, che osserva la situazione con crescente allarme. La donna teme che Lope possa finire invischiato in qualcosa di più grande di lui e tenta di convincerlo a fermarsi prima che sia troppo tardi. Le sue parole, però, sembrano scontrarsi con la volontà del ragazzo, sempre più deciso ad andare avanti.