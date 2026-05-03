La puntata de La Promessa in onda il 4 maggio si inserisce in una fase cruciale della trama spagnola, tra conflitti familiari sempre più accesi e rivelazioni che potrebbero riscrivere il destino dei protagonisti. Le anticipazioni raccontano un episodio dominato dalla ribellione di Martina e da una confessione pronta a sconvolgere Manuel. Sullo sfondo, il clima nel palazzo si fa sempre più teso, con decisioni drastiche e legami messi alla prova.

Martina disobbedisce a Leocadia: Angela resta nei giardini contro tutti

Uno dei fulcri della puntata riguarda Angela, che continua a opporsi alla volontà della madre Leocadia rifiutando di lasciare la tenuta per la Svizzera.

La giovane sceglie di restare accampata nei giardini de La Promessa, anche a costo di affrontare il freddo e l’isolamento.

Leocadia reagisce con durezza, vietando a tutta la servitù di aiutarla e minacciando licenziamenti immediati per chiunque le porti cibo o sostegno. Nonostante il clima di paura, Martina decide di non obbedire: spinta dall’affetto, prepara un cestino con viveri e lo porta di nascosto all’amica, offrendole un momento di conforto dopo notti difficili all’aperto. Un gesto che mette in evidenza la frattura sempre più profonda all’interno della famiglia e la crescente ribellione contro l’autorità della donna.

Jana pronta a confessare tutto: Manuel davanti a una verità sconvolgente

Parallelamente, la puntata del 4 maggio si concentra su Jana, ormai arrivata a un punto di non ritorno. La giovane, spinta dal desiderio di onestà, decide di raccontare a Manuel la verità sul proprio passato.

Jana rivela la sua vera identità e il dramma che ha segnato la sua infanzia: l’omicidio della madre e il rapimento del fratello. Una confessione che lega direttamente il suo destino alla famiglia Luján e che rischia di cambiare radicalmente il rapporto con Manuel. Il marchesino resta profondamente scosso, soprattutto quando emergono dettagli che suggeriscono un possibile coinvolgimento della sua stessa famiglia nei tragici eventi del passato.

Tra atti di ribellione e verità nascoste che vengono finalmente a galla, la puntata del 4 maggio si configura così come uno snodo fondamentale per La Promessa, aprendo la strada a sviluppi ancora più drammatici nelle settimane successive.