Le prossime puntate di ‘La Promessa’, in onda su Rete 4 da domenica 17 a sabato 23 maggio 2026, si preannunciano ricche di momenti cruciali e sviluppi inattesi per i protagonisti della celebre soap. Al centro della settimana, l’imminente e sentito addio di Don Romulo, lo storico maggiordomo della tenuta, una figura di riferimento la cui partenza segnerà un profondo cambiamento negli equilibri della servitù e della famiglia. Questa serie di episodi vedrà i personaggi affrontare intense tensioni, prendere decisioni difficili e dare il via a nuovi percorsi, con conseguenze significative per il futuro.

L'addio di Don Romulo e i nuovi equilibri

Il momento più atteso e commovente della settimana sarà senza dubbio l’uscita di scena di Don Romulo. La sua partenza è accolta con profonda tristezza da tutta la servitù, che lo ha sempre stimato e considerato un punto fermo. Il marchese de Andujar, in segno di sincera riconoscenza per i lunghi anni di fedele servizio, gli farà un prezioso regalo di nozze. La benedizione di Padre Agapito per Romulo ed Emilia e il successivo saluto di tutta la famiglia al piano nobile rappresenteranno un passaggio emotivo di grande impatto per tutti, segnando un vero e proprio spartiacque nella vita della tenuta. Parallelamente, Angela si trova a un bivio importante: esasperata dalle continue pressioni di Leocadia e Don Lorenzo, valuta seriamente l’idea di trasferirsi in Svizzera.

Tuttavia, in un inatteso colpo di scena, deciderà all’ultimo momento di restare a La Promessa, scegliendo di rimanere accanto a Curro e affrontando le sfide che l'attendono.

Tensioni crescenti, nuovi talenti e indagini in corso

La settimana sarà animata anche da tensioni persistenti e importanti sviluppi in diverse trame. Lo scontro tra Martina e Catalina si intensifica, in particolare per la gestione degli accordi con i mezzadri, una questione che mette a rischio gli equilibri raggiunti e le loro relazioni. Nel frattempo, Manuel scopre con crescente preoccupazione che Leocadia sta consolidando il suo potere all’interno della sua azienda, un fatto che lo spinge a un confronto diretto e deciso con Don Alonso per chiarire la situazione.

Un nuovo talento emerge inaspettatamente: Enora, che dimostra una naturale e sorprendente predisposizione per la meccanica. Dopo aver suggerito modifiche utili alle prestazioni dei motori degli aerei, viene prontamente assunta da Manuel all’hangar, segnando un importante passo per la sua carriera e per il progetto. Non mancano le situazioni di pericolo: Lope prosegue la sua delicata e rischiosa missione nel palazzo dei duchi de Carril, ma la sua copertura viene scoperta prima da Amalia e poi dal fedele Jacinto, esponendolo a seri rischi e complicazioni. L’arrivo del barone Valladares a palazzo genera ulteriore apprensione, soprattutto per Catalina e Martina, che temono possibili ostacoli e rallentamenti alle riforme in corso.

Infine, la partenza di Romulo porta all’arrivo di un nuovo maggiordomo, la cui identità non è quella di Don Ricardo, mentre Curro fa una scoperta potenzialmente rivoluzionaria: un articolo di giornale che mostra a Pia e Vera e che potrebbe cambiare radicalmente il corso delle indagini in corso, aprendo nuove prospettive.

Don Romulo: una figura di riferimento

Don Romulo è stato per anni il maggiordomo di fiducia e un vero e proprio pilastro della tenuta di ‘La Promessa’. La sua figura, autorevole e profondamente rispettata, ha incarnato dedizione, integrità e professionalità, diventando un punto di riferimento imprescindibile per tutti, dalla servitù alla famiglia. Il suo imminente addio non è solo una partenza, ma rappresenta una svolta significativa e un momento di profonda riflessione all’interno della narrazione della soap, destinato a influenzare le dinamiche future e a lasciare un segno indelebile.