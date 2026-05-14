Jacinto sorprenderà Lope frugare nell'ufficio del duca di Carril nelle prossime puntate de La Promessa ed esigerà una spiegazione da lui.

Le anticipazioni rivelano che a salvare Lope sarà l'arrivo di Amalia che spiegherà al servitore di aver chiesto lei stessa al ragazzo di recarsi nello studio per cercare gli occhiali. Rimasta da sola con Lope, però, la duchessa gli chiederà di dirle la verità sulla sua visita.

Lope in missione fuori da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope riuscirà ad infiltrarsi a casa dei duchi di Carril per indagare sul quaderno della gioielleria.

Il fidanzato di Vera otterrà la complicità di donna Amalia che lo accoglierà al palazzo presentandolo a suo marito come un attore di successo. Il signor Gonzalo sembrerà credere alla bugia di sua moglie, ma continuerà ad essere molto sospettoso del suo ospite e gli farà diverse domande per metterlo in difficoltà. Mentre si troverà con il duca di Carril a bere un brandy, Lope vedrà il quaderno dalla copertina dorata: sarà Jacinto a consegnarlo nelle mani di Gonzalo che lo riporrà nella scrivania del suo studio. Da quel momento in poi, l'obiettivo di Lope sarà solo uno: impossessarsi di quel taccuino e leggere i nomi dei clienti della gioielleria. Il ragazzo approfitterà di ogni momento di solitudine per introdursi nello studio del duca, ma non sarà così facile raggiungere il suo scopo.

Appena metterà piede nell'ufficio, Amalia lo sorprenderà e gli chiederà perché si trovi lì. Lope imbastirà una scusa dicendo che voleva conoscere gli altri fratelli di Vera. Poche ore dopo, il ragazzo ci riproverà e questa volta sarà Jacinto a sorprenderlo frugare tra gli oggetti del duca.

Il duro faccia a faccia di Lope e Jacinto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope non saprà come giustificare la sua presenza nello studio del duca. Jacinto sarà molto severo con lui e pretenderà subito di avere una risposta, ma per fortuna arriverà Amalia a salvare suo genero. La duchessa spiegherà a Jacinto che aveva perso gli occhiali ed è stata lei stessa a chiedere a Lope di cercarli nello studio. Una volta rimasta sola con lui, però, Amalia metterà alle strette Lope per ricevere da lui una vera risposta.

"Cosa vuoi dalla mia casa?" gli dirà, "Questa è la seconda volta che ti trovo nello studio di mio marito". Lope sarà in seria difficoltà, ma alla fine se la caverà con un'altra bugia: "Cercavo un ritratto di famiglia, me lo ha chiesto Vera". Amalia si scioglierà a quella richiesta e rivelerà a Lope che suo marito ha bruciato quel ritratto dopo il tradimento di sua figlia. La donna, tuttavia, prometterà di dargli un altro ritratto da mandare a Vera.