Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un’ondata di eventi drammatici destinati a cambiare profondamente la vita della tenuta. Adriano, già debilitato dalla malattia, si risveglierà in condizioni ancora più gravi, non vedendo più nulla. Intanto, la verità sulla morte di Ana verrà finalmente alla luce: Ricardo l’avrà uccisa per errore. Due colpi durissimi che scuoteranno famiglie, alleanze e rapporti già fragili, mentre ricatti e manipolazioni continueranno a intrecciarsi senza tregua.

Adriano si sveglierà cieco e Martina affronterà la diagnosi più devastante

Dopo giorni di febbre alta, deliri e momenti di incoscienza, Adriano si risveglierà nel cuore della notte. Martina, che non avrà mai smesso di vegliarlo, si accorgerà immediatamente che qualcosa non andrà come dovrebbe: il giovane non riuscirà a mettere a fuoco nulla, non riconoscerà la stanza, non reagirà alla luce. Il panico prenderà il sopravvento quando Adriano ammetterà di non vedere assolutamente niente. Alonso verrà chiamato d’urgenza e il medico confermerà ciò che Martina temeva: la malattia avrà compromesso la vista, e il danno potrebbe essere permanente. La notizia getterà la ragazza nello sconforto. La felicità per la salvezza del rifugio, appena annunciata dal Consiglio, verrà completamente oscurata dalla tragedia che colpirà Adriano.

Nel frattempo, Curro e Angela annunceranno ufficialmente il loro matrimonio, mentre Leocadia fingerà di approvare pur covando un profondo disprezzo per la prospettiva di una vita senza titoli. La tenuta vivrà così ore di grande tensione: mentre alcuni festeggeranno nuove unioni, altri dovranno affrontare la possibilità che Adriano non recuperi mai più la vista.

Ricardo farà di tutto per impedire che la verità sulla morte di Ana venga rivelata

Parallelamente, un’altra verità esplosiva starà per emergere. Pia, incapace di sopportare il peso del segreto, confesserà a Santos che Ricardo ha ucciso Ana accidentalmente. Il giovane rimarrà sconvolto, incapace di credere che suo padre sia responsabile della morte della madre.

La notizia, però, non rimarrà nascosta a lungo: Ricardo verrà a sapere che la verità starà iniziando a circolare e reagirà con panico e aggressività. Farà di tutto per impedire che l’informazione arrivi alle orecchie sbagliate, soprattutto ora che Estefania starà già ricattando Carlo e che il Duca di Carril pretenderà da Manuel l’intera somma del suo ricatto. La tensione crescerà quando Manuel, Curro e Julieta confermeranno tramite un contabile esperto che i libri del Duca di Carril erano falsi, aprendo un nuovo fronte di scontro. Intanto, Martina continuerà a vegliare Adriano, sempre più preoccupata per le sue condizioni, mentre la tenuta verrà travolta da segreti, bugie e rivelazioni che nessuno potrà più ignorare.