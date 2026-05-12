Cruz torna a far parlare di sé nelle trame de La Promessa, spaventando non poco Manuel e tutti gli abitanti del palazzo facendo recapitare un misterioso regalo. La Marchesa, che ricordiamo essere in carcere, non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, anche da lontano, cercherà di riaffermare il suo potere in ogni modo possibile. E così, nelle prossime puntate della soap che andranno in onda su Rete 4, Cruz seminerà confusione, suscitando la rabbia di chi preferirebbe tenerla lontana. Manuel si troverà così a fare un incontro inaspettato con la madre, un passato criminale che riemerge con forza.

Crisi familiari e decisioni rischiose

Nelle prossime puntate della soap opera Catalina minaccerà Alonso di lasciare il palazzo con i figli, portando a un duro scontro con il marito. Nel frattempo, Adriano reagirà drasticamente alla crescente instabilità della famiglia.

Anche Lope vivrà momenti difficili nel suo primo giorno da valletto, mentre i colleghi continueranno a ribellarsi all’ordine imposto dai nobili. Manuel, invece, riceverà un’offerta sorprendente da Leocadia: diventare unico proprietario della sua azienda in cambio di un cospicuo investimento. Nonostante l’incertezza, Enora lo spingerà a cogliere l’occasione, intanto che lei stessa comincerà a provare sentimenti per Toño, con cui spererà di recarsi alla fiera di Luján.

Un ritratto che nasconde un segreto oscuro

Ebbene, Alonso riceverà un pacco inaspettato ordinato da Cruz: un ritratto a olio realizzato da un celebre pittore di corte, dietro cui si cela un mistero inquietante.

Il dipinto, raffigurante un ritratto iperrealista di Cruz, sconvolgerà la quiete del palazzo. Nobili e servitù avvertiranno la strana influenza emanata dalla “presenza” della marchesa, capace di dominare anche a distanza.

Nuove tensioni tra i personaggi

Mentre il Barone di Valladares si mostrerà inflessibile, avvertendo che il tempo per tornare sui propri passi sta per scadere, Lope, ormai ridotto a semplice lacchè, dovrà affrontare una nobiltà sempre più agitata.

Nel frattempo, Cristóbal continuerà a imporre cambiamenti radicali che altereranno la vita quotidiana del personale, rivoluzionando i pranzi e le cene della servitù.

E, inaspettatamente, Manuel si ritroverà davanti al ritratto di sua madre, riaprendo ferite mai completamente guarite.