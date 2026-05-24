Le prossime puntate spagnole de La Promessa, presto in onda su Rete 4, porteranno alla luce una delle rivelazioni più sconvolgenti dell’intera stagione. Un segreto custodito a lungo, fatto di omissioni e sospetti, emergerà con tutta la sua forza, travolgendo i protagonisti coinvolti. Le anticipazioni rivelano al centro del dramma, Petra e Santos: un legame già fragile che verrà messo a dura prova da una confessione inaspettata. Quella che sembrava essere una verità già definita verrà completamente ribaltata, dando origine a nuove tensioni e a un equilibrio sempre più precario all’interno della tenuta.

La confessione di Santos: non è stato Ricardo, ma lui stesso

Dopo settimane in cui il dubbio ha aleggiato sulla morte di Ana, arriva finalmente il momento della svolta. Messo sotto pressione da Petra, che lo spinge a cercare giustizia e a prendere posizione contro suo padre, Santos decide di parlare. Ma ciò che rivela lascia tutti senza parole: è lui, e non Ricardo, il responsabile della morte della madre. La confessione è carica di dolore e senso di colpa. Santos racconta la sua versione dei fatti, sostenendo che non si sia trattato di un gesto premeditato, bensì di un tragico incidente. Tuttavia, il peso di ciò che ammette è enorme e difficile da accettare. Petra, convinta fino a quel momento di sapere chi fosse il vero colpevole, si trova improvvisamente davanti a una realtà completamente diversa, che mette in crisi ogni sua certezza.

Petra sceglie di proteggere Santos: una decisione rischiosa

Di fronte a una verità così scioccante, Petra reagisce in modo sorprendente. Dopo un primo momento di smarrimento, decide di credere a Santos e di non denunciarlo, accettando l’idea che la morte di Ana sia stata accidentale. Una scelta dettata forse dall’affetto, dal senso di protezione o dalla paura delle conseguenze che la verità potrebbe avere. Questa decisione, però, apre scenari molto delicati. Petra informa anche Ricardo della confessione, creando una sorta di fragile tregua tra padre e figlio. Ma sotto la superficie, la situazione resta tutt’altro che risolta. Il segreto condiviso rischia infatti di trasformarsi in una bomba a orologeria pronta a esplodere.

Nel frattempo, Santos sembra sollevato per essersi liberato di un peso così grande, arrivando persino a concedersi momenti di serenità insieme agli altri. Tuttavia, la tensione resta palpabile: basterà poco perché la verità venga fuori anche agli occhi degli altri abitanti della tenuta, con conseguenze imprevedibili. In un contesto già attraversato da sospetti, ricatti e confessioni mancate, questa rivelazione segna un punto cruciale nella narrazione. E mentre Petra cerca di mantenere tutto sotto controllo, il rischio che la situazione sfugga di mano diventa sempre più concreto, facendo temere che il passato torni a colpire con ancora maggiore forza.