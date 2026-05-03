Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano una svolta devastante. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Pia, dopo aver indagato sul misterioso nome 'Mercedes del Amor', arriverà a una conclusione che cambierà per sempre la storia della tenuta. La verità sull’omicidio di Jana emergerà in modo inaspettato e coinvolgerà una figura insospettabile: sarà la madre di Angela infatti ad avere comprato il veleno che è servito per ammazzare la moglie di Manuel. Intanto, tra ricatti, gelosie e tensioni crescenti, la vita dei personaggi verrà scossa da nuove rivelazioni.

Pía collegherà il nome 'Mercedes del Amor' al registro della gioielleria e scoprirà la vera assassina di Jana

Pia, turbata dalle informazioni raccolte e dalla lettera rubata da Teresa, deciderà di approfondire il nome 'Mercedes del Amor'. Le sue ricerche la porteranno al registro della gioielleria, dove troverà la conferma che nessuno si aspettava: non sarà Cruz ad aver acquistato il veleno, come tutti avevano creduto, ma Leocadia. La conclusione sarà terribile: sarà stata lei a uccidere Jana. Pia rimarrà sconvolta, consapevole che questa verità potrebbe distruggere equilibri già fragili. La donna non saprà come muoversi, mentre Leocadia continuerà a fingere di approvare il matrimonio di Curro e sua figlia Angela, pur disprezzando l’idea di una vita senza titoli.

Va ricordato infatti che Curro ha perso ogni diritto dopo che è venuta a galla la verità sulle sue origini: è il figlio illegittimo di Alonso.

Ricatti, sospetti e tensioni scuoteranno la tenuta mentre la verità inizierà a emergere

Nel frattempo, Estefania continuerà a ricattare Carlo, minacciando di rivelare il suo passato a Maria se non otterrà il denaro richiesto. Teresa, accecata dalla gelosia, troverà una lettera compromettente nell’ufficio di Cristóbal e sarà convinta che il medico abbia un’amante. Il Duca di Carril, invece, manipolerà Vera fingendo un affetto paterno inesistente, mentre continuerà a estorcere denaro a Manuel. Martina, vegliando Adriano durante il delirio, si renderà conto che il giovane starà perdendo completamente la vista. La Promessa si preparerà a un terremoto: la verità su Jana starà per esplodere e nessuno sarà pronto a gestirne le conseguenze.