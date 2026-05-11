Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 18 al 24 maggio sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Enora troverà lavoro alla tenuta come dipendente di Manuel. Martina e Catalina, invece, avranno una discussione molto accesa.

Manuel dà lavoro a Enora

Manuel informerà Alonso che Leocadia ha ottenuto la maggioranza della sua società. Tono riuscirà poi a convincere l'erede del marchesato a scendere nell'hangar dove gli mostrerà le modifiche al motore aereo. Manuel rimarrà piacevolmente colpito da quanto fatto. Il giovane scoprirà poco dopo che Enora ha aiutato il figlio di Simona ad apportare alcune modifiche ai motori.

Il giovane, a questo punto, deciderà di assumere la ragazza nella sua azienda insieme a Tono.

Maria, invece, non si lascerà scappare l'ultima possibilità con Samuel, condividendo con lui i suoi pensieri.

Martina e Catalina hanno una lite

Le anticipazioni settimanali de La Promessa raccontano che Lope andrà in missione a palazzo dei duchi di Carril. In questa circostanza, il cuoco verrà scoperto dalla moglie del duca e da Jacinto.

Martina, intanto, avrà un confronto con Catalina. La donna inizierà a litigare furiosamente con sua cugina dopo essersi sentita esclusa dalle trattative per la stesura del contratto.

Successivamente Romulo ed Emilia diventeranno marito e moglie alla tenuta prima di celebrarlo nel paesino dove hanno deciso di trasferirsi.

Padre Agapito darà la benedizione all'unione dell'ex maggiordomo e dell'infermiera.

Angela, invece, rimarrà alla tenuta dopo essersi rifiutata di tornare in Svizzera per studiare giurisprudenza. La donna deciderà di affrontare ogni difficoltà al fianco di Curro, che intanto mostrerà a Pia e Vera un articolo di giornale riguardante le indagini sulla gioielleria Llop.

Infine tutti daranno per scontato che Ricardo verrà eletto capo-maggiordomo dopo la partenza di Romulo. Leocadia avrà un'altra idea, facendo arrivare un nuovo candidato alla tenuta.

Lisandro ha organizzato una festa per Adriano e Catalina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio su Rete 4, Lisandro e Leocadia hanno organizzato una festa per l'investitura di Catalina e Adriano a conti.

Curro, invece, ha scoperto l'esistenza di un quaderno dalla copertina dorata, utile a scoprire i mandanti di alcuni crimini compiuti nella società spagnola. L'ex baronetto ha così trovato una pista capace di aiutarlo a risolvere il caso della morte di Jana.

Manuel e Tono hanno trascorso la notte nell'hangar per catturare il presunto ladro. I due non sono riusciti a mettere le mani sul malintenzionato che ogni notte si introduce nell'officina.