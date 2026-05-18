Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 25 al 31 maggio in prima visione su Rete 4 rivelano che Catalina e Martina continueranno a discutere sempre di più a casa del barone di Valladares. Angela e Curro, invece, verranno travolti dalla passione.

Catalina e Martina ai ferri corti

Cristobal farà il suo arrivo a La Promessa per prendere il posto di Romulo, andato in pensione dopo essersi sposato con Emilia. Tutto questo porterà momenti di tensione all'interno dello staff, in quanto credevano che Ricardo fosse stato scelto come sostituto dell'anziano maggiordomo.

Intanto Catalina e Martina saranno ai ferri corti per la gestione degli affari in famiglia. Il barone di Valladares apparirà contrario ad aumentare i salari degli operai all'apposto della contessa. Angela, invece, si opporrà a tornare in Svizzera per riprendere gli studi universitari. Leocadia e Lorenzo accetteranno che la giovane rimanga alla tenuta con la promessa che continui con gli studi.

Angela e Curro travolti dalla passione

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Cristobal deciderà di non riassumere Santos, tornato alla tenuta dopo un periodo passato con la madre Ana. Tutto questo scatenerà il malcontento nello staff. Ricardo e Pia, a questo punto, riusciranno a convincere il maggiordomo capo a riassumere il valletto.

Al tempo stesso, Pellicer sarà dispiaciuto per aver perso la promozione andata a Cristobal.

Leocadia, intanto, sarà contraria all'assunzione di Enora da parte di Manuel mentre Martina incontrerà il barone di Valladares senza ottenere grandi risultati. La donna avrà così un nuovo scontro con Catalina. Martina proporrà alla cugina di dividere le proprie terre.

Successivamente Federico racconterà a Lope della scomparsa di sua sorella Mercedes. Infine Angela e Curro saranno travolti dalla passione, facendo per la prima volta l'amore.

Martina si è sentita messa da parte da Catalina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà maggio su Rete 4, Enora ha sorpreso Tono, dimostrando di avere un grande talento nel campo della macchina.

La ragazza ha suggerito al figlio di Simona delle idee brillanti per migliorare le prestazioni dei motori aerei. Tono ha preso il merito delle intuizioni di Enora. Manuel ha ascoltato le proposte del suo impiegato, intuendo delle discrepanze nella sua versione.

Alonso, invece, ha affidato a Catalina (Carmen Asecas) e Adriano la direzione della tenuta senza considerare i diritti di Martina. Quest'ultima si è sentita tradita e messa da parte della cugina. La rabbia accumulata ha portato le due ragazze ad avere un pesante scontro.