Nel corso dei nuovi episodi spagnoli de La Promessa in programma a breve sui teleschermi di Rete 4, Lorenzo prenderà in ostaggio Angela, rea di aver aiutato Curro a farlo arrestare. Il capitano de La Mata dirà a Leocadia che libererà sua figlia solo se gli darà il consenso a sposarla.

Lorenzo rapisce Angela

Angela scomparirà nel nulla. Leocadia allarmata scoprirà poco dopo che Lorenzo ha rapito sua figlia. La darklady, a questo punto, chiederà al capitano de La Mata cosa pretende in cambio della liberazione della figlia. L'uomo oltre ai soldi chiederà il permesso di sposare Angela.

Leocadia si opporrà per l'ennesima volta al matrimonio combinato per poi cambiare idea quando verrà minacciata di rendere pubblica la verità sulla morte di Jana. Lorenzo estrarrà un pacchetto della gioielleria, la stessa dove Curro, Pia e Lope avevano scoperto che era stato prodotto il veleno che aveva ucciso la moglie di Manuel. L'uomo rammenterà a Leocadia che gli aveva regalato un portacravatte che non gli era mai piaciuto. La donna capirà dunque che Lorenzo ha delle prove per incastrarla e per questo si prenderà del tempo per riflettere sulle eventuali nozze con Angela.

Lorenzo ottiene il permesso da Leocadia di diventare il marito di Angela

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Leocadia non averà altra scelta se non quella di accettare la richiesta di Lorenzo anche se ribadirà di essere estranea alla morte di Jana.

La donna pretenderà che il capitano de La Mata liberi immediatamente la figlia perché stanca di non avere sue notizie. Lorenzo riuscirà ad avere il benestare per diventare il marito di Angela.

Leocadia non è apparsa felice dell'assunzione di Enora da parte di Manuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio su Rete 4, Jacobo ha convinto Martina a parlare col barone di Valladares per chiarire la situazione dei braccianti. Catalina si è sentita pugnalata alle spalle, tanto da affrontarla faccia a faccia in uno scontro fortissimo. Manuel, intanto, ha assunto Enora ed è apparso molto contento dell'aiuto che quest'ultima ha dato a lui e Tono. L'erede del marchesato de Lujan non ha visto l'ora di vendere i suoi primi motori per saldare il debito con Leocadia.

Quest'ultima ha avuto da ridire sull'assunzione di Enora. Manuel, a questo punto, è intervenuto nella situazione per impedirle di intralciare i loro piani. Infine Lope non è riuscito ad incontrare Lorenzo invitato dal duca di Carril alla tenuta. Il cuoco si è allontanato con Federico che gli ha raccontato di accusare la mancanza di sua sorella Mercedes. Il giovane si è intenerito di fronte a tale confessione.