Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promesse in programma dall'11 al 16 maggio in prima visione su Rete 4 rivelano che Romulo sposerà Emilia in una romantica cerimonia. Angela, invece, subirà una molestia da un amico di Lorenzo, intervenuto alla festa di Adriano.

Angela importunata dal marchese de Andujar

Romulo chiederà a Petra di trattare con rispetto lo staff per poi informare Curro che non potrà partecipare alla festa organizzata per Adriano e Catalina.

Manuel, invece, leggerà la missiva ricevuta da sua madre Cruz dal carcere. Il marchesino letto il contenuto si sbarazzerà della lettera, bruciandola.

L'uomo parteciperà poi al party di Adriano dove farà la conoscenza di Enora.

Intanto, Vera accetterà di aiutare Lope ad introdursi nella sua tenuta di famiglia. La domestica otterrà un invito grazie alla complicità di sua madre mentre Pia troverà una scusa per far assentare Lope da La Promessa.

Adriano, invece, farà diversi errori durante la sua festa a causa di alcuni commenti fatti da Lisandro. Romulo incoraggerà lo staff a dare il massimo affinché la festa sia un successo e possa concludere la sua carriera con onore. Durante i festeggiamenti, Angela verrà importunata dal marchese de Andujar, tanto da colpirlo con un pugno in pieno viso. La ragazza informerà Lorenzo che non esiterà a denunciare il suo amico se continuerà a disturbarla.

Romulo ed Emilia si sposano

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Enora raggiungerà l'hangar dove verrà cacciata in malo modo da Manuel dopo averle restituito i suoi appunti.

Lisandro, invece, abbandonerà la tenuta ma prima verrà criticato da Leocadia per non averla aiutata ad ostacolare la famiglia Lujan.

Successivamente Alonso ringrazierà Romulo per i tanti anni di servizio alla tenuta. Il marchese chiederà all'anziano un ultimo favore prima di andarsene ovvero sposare Emilia. Petra si opporrà alla presenza dello staff alla cerimonia, portando la coppia a scegliere di sposarsi a La Promessa.

Infine Alonso affiderà a Catalina e Adriano la gestione della tenuta.

Curro è apparso preoccupato per Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Esmeralda ha fatto perdere le proprie tracce non prima di aver rivelato a Curro dell'esistenza di un quaderno capace di aiutarlo a trovare l'assassino di Jana. L'ex baronetto ha avuto una pista capace di aiutarlo a risolvere il caso sulla morte di sua sorella. Petra, invece, è tornata alla tenuta da dov'era stata cacciata ingiustamente per aver fatto la spia alla curia in merito a Padre Samuel. Infine Curro è apparso preoccupato per Angela dopo aver scoperto che ha iniziato a lavorare per Lorenzo su ordine di Leocadia.