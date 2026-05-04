Manuel riceverà una lettera da parte di Cruz nelle puntate de La Promessa dall'11 a 17 maggio, ma mentirà ad Alonso dicendogli di non averla letta prima di distruggerla.

Le anticipazioni rivelano che Manuel in lacrime darà fuoco alla lettera di sua madre, ma terrà per se le sue parole e i telespettatori non scopriranno il contenuto della missiva.

Adriano prossimo conte de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo ci sarà un gran fermento per la festa in onore di Adriano. Leocadia raccomanderà a Petra di non commettere errori, visto che le ha ridato il posto da governante.

La signora Arcos assicurerà che farà del suo meglio affinché la festa sia degna di quelle che organizzava la signora Cruz. Catalina aiuterà Adriano con dei consigli su come affrontare al meglio la cerimonia e la tensione sarà altissima. La più grande paura del futuro conte sarà quella di far sfigurare sua moglie, ma lei avrà molta fiducia in suo marito. L'unico che non sembrerà molto contento della festa sarà Manuel che comunicherà ad Alonso e Leocadia che lui non ci sarà. Il marchese non accetterà il rifiuto di suo figlio che spiegherà il motivo della sua decisione. Manuel, infatti, sarà convinto che la festa sia per la famiglia un modo per cercarle una nuova moglie. Per il marchesino sarà una settimana particolarmente difficile perché riceverà una lettera che non si aspettava.

Manuel vedrà il nome di Cruz sulla busta e sarà molto turbato, perché le ferite del passato torneranno a bruciare.

Petra tornerà ad essere molto severa sul lavoro

Nelle puntate de La Promessa dall'11 al 17 maggio, Manuel sarà combattuto se leggere o meno la lettera di Cruz, ma alla fine un consiglio di Romulo gli chiarirà le idee. Il maggiordomo suggerirà al marchesino di affrontare la realtà e leggere il contenuto della missiva. Manuel aprirà quella busta e dopo aver letto tutto brucerà la lettera. Quando ne parlerà con Alonso, il marchesino mentirà dicendo di non aver mai aperto la busta e di averla distrutta prima di vederne il contenuto. Intanto, la festa avrà inizio e la servitù dovrà sopportare il grande carico di lavoro assegnato da Petra, decisa a vendicarsi di tutti i suoi colleghi per aver dubitato di lei.