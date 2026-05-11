"Ti ho visto baciare Maria": con queste parole Petra farà tremare Samuel nella puntata de La Promessa di sabato 16 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Samuel scoprirà che Petra custodisce il suo segreto da mesi. La governante, però, si dirà pronta a dire a tutti del bacio. A quel punto, Samuel le parlerà sinceramente dei suoi sentimenti per Maria, spiegando che il bacio non è stato un gesto istintivo, ma d'amore.

Il ritorno di Petra a La Promessa e gli scontri con Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria non sarà affatto felice del ritorno di Petra.

Quest'ultima, dopo essere stata accusata ingiustamente di aver denunciato Don Samuel al vescovado, non si sforzerà più di essere gentile. Petra tornerà ad essere molto severa e diffidente con la servitù, ma gli scontri maggiori ci saranno con Maria, la prima ad aver mosso le false accuse contro di lei. La cameriera non si lascerà intimorire dal rigore di Petra e le risponderà a tono più volte. Samuel non potrà fare a meno di notare la forte tensione tra le due donne e proverà a sedare la situazione, visto che tiene moltissimo ad entrambe. Dopo aver rimproverato Maria per il suo atteggiamento, il parroco parlerà da solo con Petra, chiedendole di tornare ad essere la persona gentile che era diventata.

La governante andrà su tutte le furie, spiegandogli che non è colpa sua se la servitù non ha mai creduto al suo cambiamento. Di fronte all'insistenza di Samuel, però, Petra non ne potrà più e gli dirà ciò che da troppo tempo aveva trattenuto.

La verità nelle mani di Petra stupirà Samuel

Nella puntata de La Promessa di sabato 16 maggio, Petra sottolineerà la particolare attenzione di Samuel verso Maria. Quando l'ex parroco proverà a negare, la governante gli dirà tutto: "Ti ho visto baciare Maria", dirà, dicendosi molto delusa da lui. Samuel resterà di ghiaccio, soprattutto perché Petra metterà in discussione la sua onestà. "Hai mentito a tutti noi e anche alla chiesa", dirà, "Non hai avuto rispetto per nessuno ed è ora che tutti sappiano". A quel punto all'ex parroco non resterà che aprire il suo cuore a Petra, spiegandole che il suo non è stato un istinto dettato dalla passione ma che prova un reale sentimento per Maria.