Angela, molestata, colpirà il marchese don Facundo de Andujar con un pugno nella puntata de La Promessa di sabato 16 maggio, durante la festa per Adriano.

Le anticipazioni rivelano che gli amici di Lorenzo si divertiranno ad importunare Angela. Quando don Facundo molesterà la ragazza, lei si farà valere e gli farà fare una figuraccia davanti a tutti.

La grande festa per Adriano a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una grande festa in onore di Adriano e del suo nuovo titolo di conte. Tutto procederà nel migliore dei modi per Catalina e il suo consorte che riceveranno grandi complimenti da parte di don Lisandro.

Lo stesso non si potrà dire per Manuel che dovrà far fronte a diverse ragazze che si recheranno alla festa con il solo scopo di sedurlo. Non sarà una cerimonia gradevole neanche per Angela che commetterà un gesto che metterà in pericolo il suo posto in società. Dopo aver accettato di lavorare per Lorenzo, Angela potrà rientrare al palazzo e farà parte degli invitati al grande evento. Curro sarà abbagliato dalla bellezza della ragazza, tanto che i due si riavvicineranno molto, complice anche una musica romantica. Il valletto, tuttavia, farà subito un passo indietro e spiegherà ad Angela il vero motivo del suo cercarla. "Conosco Lorenzo", dirà Curro mettendo in guardia la ragazza, "Non perderà occasione per presentarti ai suoi amici come nuova assistente".

Angela sorriderà della preoccupazione di Curro e minimizzerà, dicendogli che lei sa difendersi benissimo quando occorre.

Angela non si piegherà di fronte al potere

Nella puntata de La Promessa di sabato 16 maggio, Angela si accorgerà che Curro aveva perfettamente ragione. Lorenzo, infatti, non perderà tempo e si vanterà con i suoi amici per la bella segretaria che ha appena assunto. I commenti non si faranno attendere e in un primo momento si concentreranno sul fatto che una donna non dovrebbe aspirare ad avere una laurea. Don Facundo de Andujar inizierà a fare apprezzamenti sulla bellezza di Angela e si avvicinerà a lei. L'uomo farà leva sulla sua ricchezza per destare impressionare la ragazza e arriverà anche a molestarla.

Quando don Facundo si azzarderà a toccarla, Angela non ci penserà due volte e risponderà alla molestia con un pugno davanti a tutti. Lorenzo e gli altri amici scoppieranno a ridere, ma don Facundo non dimenticherà facilmente questo affronto.