Leocadia umilierà Angela nella puntata de La Promessa di mercoledì 20 maggio: "Devi scusarti con don Facundo", imporrà nonostante la molestia subita da sua figlia.

Le anticipazioni tv rivelano che Lorenzo e Leocadia faranno pressioni su Angela affinché si scusi per il pugno dato al suo aggressore. La ragazza sarà sola contro tutti.

Il pacco per Angela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela dovrà affrontare le conseguenze del pugno a don Facundo. La ragazza penserà di potersela cavare, visto che Leocadia non ha assistito alla scena, ma non sarà così.

Innanzitutto, l'aggressore invierà ad Angela un biglietto e un pacchetto e Lorenzo intercetterà i regali. Il Capitano leggerà le parole di don Facundo che si scuserà per la molestia e inviterà Angela ad un incontro con lui. La ragazza non vorrà saperne, né dell'invito, né dei cioccolatini che lo accompagneranno. Lorenzo avrà una discussione con Angela e le dirà che non ha scelta: deve andare al palazzo del marchese a scusarsi per il pugno, perché i loro rapporti non possono essere rovinati. All'improvviso, arriverà Leocadia che si schiererà dalla parte di Lorenzo. Quest'ultimo farà notare alla sua amica che Angela ha affrontato e umiliato don Facundo, uno degli uomini più potenti della Spagna.

La reazione di Leocadia sarà furiosa con sua figlia, ma Angela le dirà che è stata molestata e questo in un primo momento sembrerà cambiare le cose.

Angela da sola contro tutti

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 20 maggio, Angela difenderà la sua dignità con Leocadia. Quest'ultima comprenderà le ragioni di sua figlia, ma fino a un certo punto. Dopo aver condannato le molestie di don Facundo, Leocadia tornerà ad essere rigida con Angela: "Devi andare al palazzo e scusarti con lui", imporrà. La donna spiegherà a sua figlia che un pugno non si addice ad una ragazza e avrebbe dovuto reagire diversamente. Angela si rifiuterà, ma sarà solo l'inizio di un nuovo scontro. quando Leocadia resterà da sola con Lorenzo, quest'ultimo le spiegherà che bisogna sfruttare la situazione a loro vantaggio: "Piuttosto che chiedere scusa a don Facundo, Angela preferirà andare in Svizzera".