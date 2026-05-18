L'arrivo di Cristobal come nuovo maggiordomo e il ritorno di Santos saranno al centro delle trame de La Promessa dal 25 al 31 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo soffrirà molto per la scelta di Alonso che non gli farà fare il salto di carriera. A consolare Ricardo ci sarà il ritorno di Santos che dopo un abbraccio ammetterà di aver sbagliato tutto con Ana e che suo padre ha sempre avuto ragione.

Cristobal maggiordomo de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana ricca di novità al palazzo De Lujan. Innanzitutto, dopo la partenza di Romulo, arriverà il momento di assumere un nuovo maggiordomo.

Tutti immagineranno che Ricardo vestirà il ruolo di capo della servitù, ma non sarà così. Leocadia, infatti, suggerirà ad Alonso il nome di Cristobal, molto conosciuto nell'ambiente visto che ha lavorato per la Casa Reale. Il marchese, ancora una volta, darà ascolto alla signora de Figueroa e Cristobal farà il suo ingresso ufficiale al palazzo. L'uomo si dimostrerà sin da subito molto rigido e la servitù non sarà affatto contenta di questo cambiamento. La delusione maggiore, però, sarà di Ricardo che contava molto su quel salto di carriera. Ad addolcire la pillola per lui arriverò Santos che dopo mesi di assenza tornerà ad abbracciare suo padre, spiegandogli di aver capito che Ana non lo ha mai amato.

Anticipazioni: Santos di nuovo valletto

Nelle puntate de La Promessa dal 25 al 31 maggio, il ritorno di Santos sarà una grande consolazione per Ricardo. Il ragazzo ammetterà i suoi errori e riconoscerà che suo padre ha sempre avuto ragione sulla malafede di Ana. La visita di Santos, però, rischierà di rimanere solo una parentesi. Cristobal, infatti, non avrà nessuna intenzione di riassumere il valletto su due piedi e prima farà le dovute indagini su di lui. Il maggiordomo valuterà bene se sia il caso di far tornare Santos in squadra e a convincerlo ci penserà la servitù. Ad esporsi maggiormente a favore di Santos sarà inaspettatamente Pia che pur di vedere Ricardo felice parlerà benissimo del valletto al maggiordomo. Alla fine, Cristobal darà una possibilità al ragazzo che potrà restare a La Promessa.