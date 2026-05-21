Leocadia vincerà la sua battaglia con Angela grazie ai consigli di Lorenzo nella puntata de La Promessa di martedì 26 maggio: "Hai vinto tu, vado in Svizzera", dirà la ragazza in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che Angela non ne potrà più delle pressioni di Lorenzo e Leocadia che la obbligheranno ad andare da Don Facundo a scusarsi. Pur di non piegarsi, la ragazza sceglierà di partire e proseguire gli studi in Svizzera, ma non dirà nulla a Curro per evitare troppa sofferenza.

Angela non riuscirà più a restare a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia darà fiducia al piano di Lorenzo e alla fine l'obiettivo sarà raggiunto.

La signora De Figueroa non avrà nessuna intenzione di vedere sua figlia umiliarsi per il marchese Don Facundo, ma seguendo il consiglio di Lorenzo le farà pressioni per spingerla verso la Svizzera. Leocadia inizierà a chiedere a sua figlia, sempre più insistentemente, di andare al palazzo del marchese per scusarsi. Ad appoggiarla ci sarà Lorenzo che, con la scusa degli affari in comune con Don Facundo, imporrà alla sua segretaria di farsi perdonare al più presto dal suo molestatore. Le richieste di Leocadia e Lorenzo diventeranno presto degli ordini perentori e Angela non potrà più sottrarsi. La ragazza sarà disperata ma, pur di non andare al palazzo del marchese, rinuncerà alla sua vita a La Promessa.

Il doloroso confronto tra Angela e Leocadia

Nella puntata de La Promessa di martedì 26 maggio, Angela rifletterà a lungo sulla sua situazione e giungerà ad una conclusione che la farà disperare. La ragazza sceglierà di partire per la Svizzera e continuato suoi studi pur di salvare il suo onore e la sua dignità. In lacrime, andrà a parlare con Leocadia: "Mi arrendo", le dirà, "Hai vinto tu, vado in Svizzera". Angela saprà bene che sarebbe impossibile per lei separarsi da Curro e per questo terrà il ragazzo all'oscuro di tutto. Leocadia griderà Vittoria e ringrazierà il Capitano, perché il suo piano ha funzionato alla perfezione in poco tempo. Come Lorenzo aveva previsto, infatti, Angela deciderà di lasciare La Promessa pur di sottrarsi all'obbligo di sottomettersi a Don Facundo.