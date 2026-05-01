Martina disobbedirà a Leocadia e andrà a portare del cibo ad Angela nei giardini de La Promessa nella puntata di lunedì 4 maggio: la ragazza le sarà molto grata.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia vieterà a tutti di aiutare sua figlia, accampata fuori pur di non andare in Svizzera. Martina, però, non se la sentirà di lasciare la sua amica da sola e le porterà biscotti e cioccolata calda.

Angela resterà nei giardini de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela non avrà nessuna intenzione di ripartire per la Svizzera. Nonostante le minacce di Leocadia, la ragazza preferirà dormire in giardino piuttosto che allontanarsi dalla tenuta.

La signora De Figueroa, quindi, passerà alle maniere forti, dichiarando guerra a sua figlia e a chiunque le porterà del cibo. Dopo aver convocato la servitù, Leocadia sarà chiara: "Se aiutate Angela vi licenzio". Maria e Vera, quindi, dovranno fare un passo indietro ed evitare di andare a trovare la ragazza, sebbene a malincuore. Anche Curro sarà ammonito da Leocadia che minaccerà di mandarlo subito via dal palazzo se si azzarda ad avvicinarsi a sua figlia. Angela dovrà restare al freddo, con una sola coperta e soprattutto senza cibo, né acqua. La situazione della ragazza farà preoccupare Alonso che proverà in tutti i modi a far tornare Leocadia sui suoi passi. Le parole del marchese, tuttavia, non serviranno a nulla, perché la donna riterrà giusta la sua linea dura.

Angela in seria difficoltà, nessuno potrà aiutarla

Nella puntata de La Promessa di lunedì 4 maggio, Martina avrà molto a cuore la situazione di Angela. La cugina di Catalina non avrà nessuna intenzione di ascoltare Leocadia e prenderà in mano la situazione. Martina riempirà un cestino di cibo e porterà tutto ad Angela. Biscotti e cioccolata calda serviranno alla ragazza che dopo l'ennesima notte al freddo sarà distrutta. La ragazza ringrazierà di cuore la sua amica che però preciserà che deve andare via presto. "Tua madre ha proibito a tutti di aiutarti", dirà senza sorprendere Angela che conosce bene Leocadia. Quest'ultima, nel frattempo, riceverà l'ennesimo rimprovero da don Lisandro che non approverà affatto la sua guerra contro sua figlia.