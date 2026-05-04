La puntata de La Promessa in onda martedì 5 maggio segna un momento cruciale per diversi protagonisti della soap spagnola. Le anticipazioni raccontano infatti di una giornata carica di tensione, in cui scelte definitive e rivelazioni inattese iniziano a cambiare il destino della tenuta. Tra addii imminenti, ribellioni familiari e indagini sempre più pericolose, l’episodio prepara il terreno a sviluppi destinati a sconvolgere gli equilibri della storia.

Romulo lascia La Promessa: una decisione che cambia tutto

Uno dei momenti centrali della puntata riguarda Romulo, sempre più deciso a voltare pagina.

Il maggiordomo confessa ad Alonso la sua intenzione di lasciare definitivamente la tenuta per costruire una nuova vita insieme a Emilia, una scelta maturata dopo aver ritrovato il suo grande amore.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per Alonso, che ha sempre considerato Romulo una figura indispensabile. La sua partenza rischia infatti di creare un vuoto difficile da colmare, sia sul piano pratico che su quello umano. Nel frattempo, anche altri personaggi sono alle prese con decisioni importanti: Catalina e Adriano continuano a interrogarsi sul titolo nobiliare ricevuto, cercando consigli tra chi li circonda, segno di un cambiamento sociale che potrebbe ridefinire i rapporti di potere all’interno della tenuta.

Angela resiste, mentre emerge una pista sull’omicidio di Jana

Parallelamente, cresce la tensione attorno ad Angela. La giovane continua la sua protesta nei giardini della tenuta, rifiutandosi di obbedire alla madre Leocadia. Nonostante le sue condizioni sempre più precarie, la donna resta inflessibile e non sembra disposta a cedere, mentre Lorenzo suggerisce metodi ancora più duri per piegare la ribellione della ragazza.

Sul fronte investigativo, si apre invece uno spiraglio decisivo: Esmeralda rivela a Curro dettagli del suo passato e parla di un misterioso quaderno contenente i nomi dei mandanti di diversi crimini. Un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per fare luce sull’omicidio di Jana.

Tuttavia, le nuove informazioni portano anche a piste inattese e pericolose, lasciando intendere che la verità sia molto più complessa di quanto sembri.

Tra partenze, segreti e conflitti familiari, la puntata del 5 maggio si conferma così come uno snodo fondamentale per La Promessa, destinato ad avere conseguenze profonde nelle vicende successive.