Petra tornerà a La Promessa e farà tremare Pia e Romulo: "Sono venuta a rovinarvi la vita", dirà la donna senza giri di parole nelle puntate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Romulo si dirà dispiaciuto per non aver creduto all'innocenza di Petra prima del suo licenziamento. La signora Arcos, tuttavia, non si lascerà incantare dalle belle parole.

Petra pronta a riprendere il suo posto a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Samuel riuscirà a trovare Petra e ne parlerà con Leocadia. L'ex parroco chiederà alla signora di riammettere la governante, visto che è stata licenziata per colpa sua ed era totalmente estranea alla scomunica.

Leocadia terrà a precisare il suo ruolo nel palazzo: "La decisione non spetta a te, ma a me", dirà severamente". L'indomani, però, quando nessuno se lo aspetterà, Petra rifarà il suo ingresso a La Promessa. Pia e Romulo saranno sorpresi nel vedere la signora Arcos e chiederanno spiegazioni sul suo arrivo. "Sono venuta a rimediare all'ingiustizia che ho subito", dirà Petra senza giri di parole. Nell'apprendere che Alonso e Leocadia hanno provveduto a reintegrare la donna, Pia e Romulo si diranno lieti del suo ritorno. Petra, però, non si lascerà incantare dalle belle parole: "So che nessuno si rallegra di vedermi", rimprovererà.

Pia consegnerà le chiavi da governante a Petra

Nelle puntate de La Promessa di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, Petra non nasconderà il suo rancore a Pia e Romulo.

"Sono venuta a rovinarvi la vita", dirà al maggiordomo che si scuserà per aver dubitato di lei e le prometterà che saprà come rimediare, ma non servirà a nulla. Quando arriverà Leocadia, Romulo ci terrà a precisare che in assenza di Petra, Pia è stata un'ottima governante e proporrà che resti al suo posto. Leocadia, però, non avrà nessuna intenzione di ascoltarlo e chiederà a Pia di riconsegnare le chiavi a Petra. La governante, quindi, riprenderà servizio ufficialmente e dopo il benvenuto della signora sarà informata sugli ultimi cambiamenti. Leocadia spiegherà a Petra che presto ci sarà una festa in onore di Adriano che riceverà il titolo di conte: "Tutto deve essere impeccabile", dirà, "Sarà un modo per dimostrarmi che meriti il suo posto"'.