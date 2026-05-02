Un ladro incappucciato si aggirerà a La Promessa e precisamente nell'hangar di Manuel nella puntata di giovedì 7 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Manuel e Toño si nasconderanno nell'hangar per catturare l'intruso che però riuscirà a fuggire con il disegno. Il marchesino si convincerà di essere vittima di spionaggio, visto che il foglio che il ladro ha rubato riguardava uno dei progetti del motore. Toño e Manuel si domanderanno chi possa essere.

Un intruso a La Promessa: i disegni di Manuel nel mirino

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel e Toño si concentreranno sulla costruzione del motore.

Messe da parte le incomprensioni dei giorni passati, i due saranno più affiatati di prima, ma un nuovo problema sarà pronto a turbarli. Manuel, infatti, inizierà a notare delle stranezze nell'hangar: alcuni oggetti non si troveranno più al loro posto. In un primo momento, il marchesino darà la colpa alla distrazione, ma quando la cosa si ripeterà ne parlerà con Toño. I due si concentreranno sull'ordine delle loro attrezzature e dopo averle sistemate in un certo modo, noteranno che il giorno dopo mancherà qualcosa. Sarà chiaro che qualcuno si aggira nell'hangar, ma di chi si tratta? Toño temerà che qualche vecchio creditore sia tornato a dargli la caccia, ma quando Manuel noterà che mancano alcune bozze si penserà ad un ladro.

Un mistero da risolvere per Toño e Manuel

Nella puntata de La Promessa di giovedì 7 maggio, Toño e Manuel passeranno la notte nell'hangar, nell'attesa che il ladro arrivi e possano acciuffarlo. Qualcuno arriverà, ma non riusciranno a vederlo in volto. L'intruso sarà incappucciato e si metterà a guardare i disegni dei progetti. Toño e Manuel si sveglieranno e correranno subito per catturare il ladro, ma non ci riusciranno. L'intruso riuscirà a fuggire e i due si domanderanno chi potesse essere così interessato ai disegni. Manuel si convincerà che è vittima di un'operazione di spionaggio, visto che il foglio che il ladro ha portato via conteneva dei calcoli per il prossimo progetto. Nel frattempo, Vera pretenderà da Lope una spiegazione, visto che adesso anche Pia e Curro conoscono le sue origini nobili.