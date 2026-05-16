Negli episodi de La Promessa in onda dal 17 al 23 maggio, Romulo lascerà la tenuta insieme ad Emlia salutato con grande affetto da tutti. Inoltre Lope sarà scoperto nella casa dei Duchi de Carril da Amalia e Jacinto.

Angela e Curro, invece, si riproporranno di affrontare insieme le avversità.

Angela è costretta a scusarsi con il marchese de Andujar

Tono consentirà ad Enora di vedere da vicino come vengono costruiti i motori e la giovane mostrerà un grande talento, proponendo alcune soluzioni per aumentare le prestazioni degli aeroplani. In seguito il figlio di Simona farà vedere anche a Manuel le abilità della giovane Mendez.

Inoltre il marchesino si accorgerà che Leocadia ha assunto sempre più il controllo della sua azienda e ne parlerà con Alonso.

Nel frattempo Angela dovrà fronteggiare varie difficoltà a causa delle pressione di Lorenzo e della madre. Alla fine dovrà chiedere scusa al marchese de Andujar, pur di non far saltare un affare importante. In tutto questo, Martina sarà delusa dal comportamento di Catalina per non averla inclusa nella stesura del contratto con i contadini, mentre i domestici soffriranno per la partenza imminente di Romulo ed Alonso regalerà il matrimonio al maggiordomo.

Manuel assume Enor

Lope porterà avanti la missione pericolosa nel palazzo dei Duchi de Carril, ma Amalia e Jacinto lo scopriranno. Intanto Angela non ne potrà più delle pressioni di Lorenzo e Leocadia e sceglierà di tornare in Svizzera.

In seguito la ragazza cambierà idea e sia lei che Curro si riproporranno di affrontare insieme le numerose avversità.

Nel frattempo Manuel assumerà Enor, quando scoprirà che è lei l'autrice delle migliorie apportate nella costruzione dei motori. In tutto questo, Padre Agapito celebrerà le nozze di Emilia e Romulo, i quali andranno via salutati calorosamente da tutti. Curro, invece, farà vedere a Pia e Vera un articolo che farà cambiare le loro indagini, mentre Catalina e Martina saranno certe che il barone Valladares bloccherà le riforme gestionali di Adriano e Catalina. Ricardo, invece, non sarà il sostituto di Romulo.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuel inizialmente ha espresso la sua contrarierà alla partecipazione alla festa di Adriano e Catalina.

In seguito però ha cambiato idea e ha conosciuto Enora Mendez.

Inoltre Angela è stata molestata durante il party e ha minacciato Lorenzo che avrebbe denunciato i suoi amici se avessero proseguito, mentre Vera ha accettato di fornire il suo aiuto a Lope.