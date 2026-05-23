Negli episodi de La Promessa in onda dal 24 al 30 maggio, Cristobal sarà il nuovo capo maggiordomo della tenuta ed assumerà un atteggiamento autoritario che non piacerà alla servitù. Inoltre tra Angela e Curro scoppierà la passione.

Manuel, invece, non sopporterà le intromissioni di Leocadia negli affari, mentre Catalina sarà colpita da una febbre altissima.

Tono è contento di lavorare insieme ad Enora

Don Ricardo sarà deluso non appena si renderà conto che non sarà il sostituto di Romulo. Alla tenuta infatti giungerà Cristobal come nuovo capo maggiordomo.

Intanto Tono contento che Manuel ha assunto Enora e non vedrà l'ora di poter lavorare al suo fianco. Inoltre Catalina e Martina avranno diversità di vedute sul modo di gestire la tenuta, specie dopo che il barone de Valladares ha espresso il malcontento per l'aumento dello stipendio dei contadini. Alonso vorrebbe risolvere la situazione, ma la figlio gli impedirà di intervenire.

Nel frattempo il duca de Carril comprenderà che la scomparsa di Esmeralda potrebbe provocare dei problemi. In tutto questo, Angela annuncerà la volontà di non voler andare in Svizzera e che non lavorerà presso il marchese De Andujar. La giovane comunque farà presente a Leocadia che finirà i suoi studi.

Cristobal accetta di assumere Santos

Cristobal avvierà i colloqui con tutti i membri della servitù e sarà propenso a non assumere Santos, anche se poi cambierà idea dopo aver parlato con Pia e Ricardo. Intanto le cuoche comunicheranno a Manuel e Catalina che il capo maggiordomo ha assunto un comportamento autoritario. Inoltre Federico parlerà a Lope di Mercedes e di come si hanno più sue notizie.

Nel frattempo Manuel scoprirà che Leocadia non ha gradito l'assunzione di Enora e vorrà parlarle per porre fine alle sue intromissioni negli affari. In tutto questo, il barone de Valladares spronerà Alonso ad occuparsi nuovamente degli affari, mentre Catalina sarà colta da una febbre alta. Angela e Curro, invece, saranno travolti dalla passione.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Romulo ha deciso di andare via dalla tenuta insieme ad Emilia e ha salutato tutta la servitù con grande affetto. Inoltre Lope è stato scoperto da Amalia e Jacinto nell'abitazione dei Duchi de Carril.

Angela e Curro, invece, si sono riproposti di superare insieme ogni avversità, mentre Manuel si è reso conto che Leocadia ha assunto sempre più il controllo delle sue aziende.