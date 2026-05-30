Negli episodi de La Promessa in onda dal 31 maggio al 6 giugno, Curro scoprirà grazie a Lope che Lorenzo è coinvolto nella morte di Jana e vorrà ucciderlo. L'ex baronetto sarà fermato nel suo tentativo da Angela.

Inoltre Rafaela starà male e nessun medico vorrà visitarla a causa del barone de Valladares, mentre Maria e Petra chiameranno il vescovado per avere informazioni su Samuel.

Ricardo non ha gradito di essere stato retrocesso a valletto

Teresa e Maria consegneranno a Ricardo la nuova divisa di valletto, ma l'uomo non gradirà di essere stato retrocesso dal ruolo di capo maggiordomo.

Intanto Martina consiglierà a Catalina di dividere le proprietà per evitare ulteriori malumori, ma la marchesina sarà molto preoccupata per la febbre alta che ha colpito la figlia.

Nel frattempo Lope andrà via dalla casa di Amalia sano e salvo e racconterà a Curro che Lorenzo è coinvolto negli affari della Llop. L'ex baronetto sarà certo che il Capitano ha ucciso Jana e vorrà confrontarsi con lui. In tutto questo, Cristobal ordinerà a Santos e Ricardo di rinnovare il suo ufficio, mentre Manuel non se la sentirà di festeggiare insieme ad Enora e Tono la fine dei lavori sul motore.

Cristobal mette in difficoltà Lope

Maria e Petra chiameranno il vescovado per carpire informazioni su Samuel, ma Cristobal le scoprirà.

Intanto Adriano e Catalina saranno sempre più preoccupati per Rafaela, in quanto nessun medico vorrà visitarla a causa del barone de Valladares. Simona allora interverrà personalmente e contatterà il dottor Guillen, il quale però non sarà gradito da Leocadia e Lorenzo poiché non appartenente ad un ceto medio elevato.

Nel frattempo Cristobal metterà in difficoltà Lope chiedendogli del suo corso di cucina. In tutto questo, Tono riferirà ad Enora che Manuel ha smesso di volare a seguito di un accordo con i genitori, mentre Curro sarà desideroso di vendetta nei confronti di Lorenzo. L'ex baronetto lo vorrà uccidere lanciandogli un vaso, ma sarà fermato in tempo da Angela. Tra i due scatterà un bacio, che però sarà visto da qualcuno.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Cristobal è diventato il nuovo capo maggiordomo della tenuta e ha assunto un atteggiamento autoritario che non è piaciuto alla servitù. Inoltre tra Angela e Curro è scoppiata la passione.

Manuel, invece, non ha tollerato le intromissioni di Leocadia negli affari, mentre Catalina e Martina hanno avuto diversità di vedute sul modo di gestire la tenuta.