Gli spoiler delle puntate settimanali de La Promessa in programma dall'1 al 7 giugno su Rete 4 rivelano che Rafaela accuserà una febbre elevata che farà preoccupare Adriano e Catalina. Curro, invece, sarà sul punto di aggredire Lorenzo dopo una rivelazione fatta da Lope.

La figlia di Adriano e Catalina accusa una febbre elevata

Leocadia e Lorenzo avranno un acceso diverbio su Angela mentre Curro continuerà ad indagare su chi ha provato a togliergli la vita, manomettendo le sella del cavallo da cui è rovinosamente caduto qualche tempo prima.

Cristobal, invece, imporrà nuove regole alla servitù dopo essere stato assunto da Alonso come nuovo maggiordomo capo al posto di Romulo.

Il nuovo arrivo scatenerà il disappunto da parte di Ricardo, che soffrirà per la mancata promozione.

Successivamente Adriano e Catalina appariranno molto preoccupati per la salute della loro figlia Rafaela, la quale accuserà una febbre elevata. Le condizioni della bambina appariranno molto gravi, tanto che tutti temeranno per la sua vita. Simona, a questo punto, chiamerà il dottor Guillen alla tenuta, sfidando Leocadia e Lorenzo.

Angela e Curro, invece, inizieranno una relazione segreta.

Curro sul punto di aggredire Lorenzo

Le anticipazioni settimanali de La Promessa raccontano che Manuel rifiuterà di festeggiare il nuovo motore aereo in quanto ancora provato per la perdita della moglie Jana. Enora convincerà comunque il marchesino a fare il primo volo col nuovo motore.

Lope, invece, farà il suo ritorno alla tenuta, dove informerà Curro e Pia che il quaderno dalla copertina dorata è stato distrutto nel corso di una discussione tra il duca di Carril e Lorenzo. L'ex baronetto apparirà intenzionato ad affrontare il capitano de La Mata, convinto che abbia provato ad ucciderlo. Angela fermerà Curro prima che possa aggredire Lorenzo.

Infine Leocadia farà una sorpresa ad Alonso quando gli regalerà un'auto.

Tono è apparso colpito dal grande intuito ingegneristico di Enora

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio sui teleschermi italiani, Ricardo ha visto il ritorno di suo figlio Santos alla tenuta. Il ragazzo è apparso pronto a riprendere il suo vecchio lavoro come valletto.

Santos è apparso all'oscuro che Romulo ha deciso di lasciare la tenuta e che Cristobal è stato assunto come suo sostituto maggiordomo capo.

Tono (Alvaro Quintana), invece, è apparso contento dopo aver permesso ad Enora di aiutarlo nella realizzazione di alcuni modelli di motori aerei. La ragazza ha dimostrato di avere un grande intuito ingegneristico che ha profondamente colpito il figlio di Simona.