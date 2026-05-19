Le nuove puntate di La Promessa, in programma su Rete 4 dal 18 al 24 maggio, porteranno importanti cambiamenti nella tenuta. Al centro della scena ci sarà il matrimonio tra Romulo ed Emilia, un evento molto atteso che finirà però per creare nuove tensioni tra i domestici della residenza.

Le nozze verranno celebrate da Padre Agapito e segneranno l’uscita di scena di Romulo dal ruolo di capo della servitù. Proprio questa decisione scatenerà dubbi e discussioni tra i dipendenti della tenuta, perché bisognerà scegliere chi prenderà il suo posto. In molti penseranno che il favorito sia Ricardo, ma l’arrivo di un nuovo candidato rischierà di cambiare completamente gli equilibri.

Manuel scopre il piano di Leocadia

Nel frattempo, Maria Fernandez vivrà un momento molto delicato sul piano sentimentale. La giovane deciderà infatti di confessare a Samuel ciò che prova realmente nei suoi confronti. Il sacerdote proverà a tranquillizzarla, soprattutto dopo la lettera di rimprovero che aveva creato forte preoccupazione nella ragazza.

Spazio anche alle vicende di Manuel, che farà una scoperta inattesa riguardo ai suoi affari. Il giovane verrà a sapere che Leocadia ha acquistato la maggioranza della sua azienda aeronautica. Una notizia che lo spingerà a confrontarsi immediatamente con Alonso per capire come affrontare la situazione.

Intanto Toño tenterà di ingannare Manuel, attribuendosi il merito di alcune modifiche ai motori che in realtà sono state ideate da Enora.

Manuel, però, riuscirà a capire la verità e deciderà di assumere la ragazza per collaborare al progetto.

Romulo lascia il ruolo di maggiordomo

Le anticipazioni rivelano inoltre nuove tensioni tra Martina e Catalina. Martina si sentirà esclusa da un importante accordo commerciale e tra le due cugine torneranno a galla vecchi rancori mai risolti. Anche Lope finirà nei guai dopo essere stato scoperto nel palazzo dei duchi de Carril durante una missione segreta.

Infine, Angela sceglierà di non partire più per la Svizzera per restare accanto a Curro. Proprio Curro mostrerà a Pia e Vera un articolo di giornale che potrebbe riaprire il caso della gioielleria Llop.