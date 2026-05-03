Le trame delle puntate iberiche de La Promessa attualmente in onda su La1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Pia capirà che Leocadia Figueroa aveva posto fine alla vita di Jana dopo aver effettuato alcune indagini. La donna scoprirà che la darklady si fa chiamare la marchesa di Love ed ha una relazione da tempo con Cristobal.

Pia indaga sull'identità della marchesa di Love

Teresa inizierà a sospettare che Cristobal abbia un'amante. I sospetti della donna si riveleranno fondati poiché il maggiordomo capo avrà intrapreso una storia segreta con Leocadia.

La domestica dirà a Pia di aver rubato una lettera compromettente nello studio di Cristobal firmata la marchesa di Love. La signora Adarre dimostrerà di conoscere già quel nome, tanto da iniziare a fare delle indagini. Pia inizierà a sospettare che la storia tra la nobile ed il maggiordomo capo abbia radici lontane. Allo stesso tempo, la donna deciderà di essere sincera con Santos, informando della verità riguardante la morte di Ana. La novità verrà scoperta da Ricardo, il quale deciderà di tagliere i rapporti con Pia.

La domestica capisce che Leocadia ha avvelenato Jana

Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che Pia ricorderà di aver visto il nome della marchesa di Love su di un quaderno appartenuto alla gioielleria Llop.

La donna arriverà così ad una conclusione terrificante, capendo che non fu Cruz a comprare il veleno ma Leocadia, l'amante di Cristobal. La domestica capirà che la marchesa non aveva posto fine alla vita di Jana ma era stata la darklady. La libertà della madre di Angela avrà le ore contate mentre la liberazione di Cruz dal carcere sarà sempre più vicina.

Angela ha iniziato ad accusare alcuni malesseri

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio in televisione, Angela si è ribellata a Leocadia. La giovane non è apparsa intenzionata a rinunciare alla sua libertà e per questo si è accampata nei giardini della tenuta dove ha incontrato sia Curro che Martina, che le ha portato dei vestiti e del cibo caldo.

Leocadia ha però intimato ai due cugini di aiutare Angela. Ma Martina non ha ascoltato l'ordine della darklady e per questo ha raggiunto la ragazza per consegnarle delle coperte. Angela ha iniziato ad accusare dei malesseri sempre più pronunciati durante la permanenza dentro la tenda. Curro ha cercato di convincere la ragazza a lasciare la tenuta e tornare in Svizzera piuttosto che rischiare la vita a causa della sua ostinazione. Infine Manuel e Tono sono apparsi in ansia dopo aver scoperto che qualcuno si è introdotto di nascosto nell'hangar dove stanno costruendo i motori aerei.