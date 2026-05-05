Le puntate di maggio de La Promessa segnano uno snodo decisivo nella trama della soap spagnola, sempre più orientata verso la risoluzione del mistero legato alla morte di Jana. Intrighi, segreti e confessioni si intrecciano in un episodio che alza ulteriormente la tensione narrativa, portando Curro sempre più vicino a una verità tanto attesa quanto pericolosa. Parallelamente, le condizioni di Angela continuano a destare preoccupazione, mentre i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più complessi.

Esmeralda parla: il quaderno dai nomi segreti cambia tutto

Il cuore della puntata ruota attorno a Curro, che finalmente riesce a ottenere informazioni cruciali da Esmeralda. La donna decide di raccontare il suo passato nella gioielleria Llop, rivelando dettagli oscuri che aprono nuovi scenari sull’intera vicenda.

Ma il vero colpo di scena arriva con la scoperta dell’esistenza di un misterioso quaderno dalla copertina dorata: un documento che conterrebbe i nomi dei mandanti di diversi crimini. Un elemento chiave che potrebbe permettere a Curro di identificare il responsabile della morte di Jana e fare finalmente luce su una delle storyline più oscure della soap.

Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando emerge un dettaglio sconvolgente: tra i possibili coinvolti potrebbe esserci anche una figura legata al passato di Vera.

Un indizio che apre scenari inquietanti e suggerisce che la verità sia molto più vicina e pericolosa di quanto immaginato.

Angela peggiora, Curro tenta di salvarla: tensione sempre più alta alla tenuta

Parallelamente si sviluppa anche il filone legato ad Angela. La giovane continua a vivere una situazione critica dopo aver scelto di opporsi alla madre, e le sue condizioni di salute appaiono sempre più precarie.

Curro, profondamente preoccupato, cerca di convincerla a lasciare la tenuta e partire per la Svizzera, nella speranza di offrirle una possibilità di recupero. Tuttavia, il suo tentativo si scontra con la determinazione della ragazza, sempre più decisa a non cedere.

Nel frattempo, il clima a La Promessa resta teso: le rivelazioni di Esmeralda e le condizioni di Angela contribuiscono a creare un’atmosfera carica di inquietudine, dove ogni scelta può avere conseguenze imprevedibili.