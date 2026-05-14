Adriano, cieco, inciamperà e metterà a rischio la vita di sua figlia nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Adriano perderà la vista ma si impegnerà a reagire. Quando prenderà in braccio suo figlio, però, si renderà conto di quanto può essere pericoloso.

Martina e Adriano: legame speciale a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Adriano vivrà un momento terribile della sua vita. Rimasto solo dopo l'addio di Catalina, il nuovo conte si occuperà dei suoi due figli con amore e con l'aiuto di Martina che non gli farà mai mancare il suo supporto.

Tra i due nascerà anche un sentimento che faranno fatica ad ignorare, ma alla fine Martina sceglierà Jacobo e la serenità della famiglia. Il rapporto speciale tra Adriano e Martina, tuttavia, resterà nonostante tutte le difficoltà, anche se saranno solo buoni amici. La cugina di Catalina si occuperà di ridare vita al rifugio e Adriano si darà da fare con i lavori manuali. La stanchezza inizierà a farsi sentire per l'uomo che a causa della troppa fatica si ammalerà. In un primo momento si tratterà di una normale febbre, ma in breve tempo la situazione peggiorerà drammaticamente. Al suo risveglio, Adriano si accorgerà di essere diventato cieco e andrà in panico. Martina sarà con lui proprio nel momento della tragica scoperta, ma non perderà la speranza e chiamerà un medico.

Quest'ultimo spiegherà che bisognerà solo aspettare l'evolversi della malattia, ma non escluderà che Adriano possa rimanere cieco a vita.

Grande paura per Adriano e i suoi figli

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano non si rassegnerà all'idea di aver perso la vista, ma Martina gli starà accanto e lo aiuterà a ricominciare a vivere. La ragazza chiederà ad Adriano di reagire e ritornare a vivere, anche se non sarà facile. Jacobo non negherà il suo aiuto al conte e lo inviterà a memorizzare la planimetria della casa fino a conoscerla a menadito. Adriano si sentirà molto più sicuro di sé, tanto che sembrerà deciso ad occuparsi di tutto nonostante la cecità. Martina si troverà con lui quando prenderà in braccio la piccola Rafaela.

Entusiasta, Adriano condividerà con la sua amica l'emozione di tenere sua figlia tra le braccia, ma la felicità durerà poco. Adriano, infatti, inciamperà e metterà a rischio la vita della bambina. Questo episodio lo segnerà moltissimo, tanto che crollerà ancora una volta tra le braccia di Martina.