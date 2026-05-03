Catalina e Adriano sfrutteranno il loro titolo per difendere i diritti dei braccianti nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Alonso affiderà la gestione della tenuta a Catalina e al marito che andranno controcorrente. I due, infatti, avranno a cuore i diritti dei lavoratori e si inimicheranno la nobiltà.

Catalina e Adriano a capo de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Adriano accetterà il titolo di conte e per lui ci sarà una grande festa. Leocadia deciderà di sfruttare la situazione per umiliare il marito di Catalina, a disagio con i nobili, per farlo sfigurare con un ricevimento al palazzo.

Gli invitati saranno i nomi più illustri della società e Adriano temerà che la tensione possa giocare un brutto scherzo. La vicinanza di Catalina e il sostegno di parte della famiglia, però, aiuteranno Adriano ad affrontare al meglio la festa in suo onore. Catalina e suo marito faranno un'ottima figura e Lisandro loderà le qualità dell'uomo che gli ha salvato la vita, ringraziandolo ancora una volta per il suo gesto eroico davanti a tutti. Adriano raccoglierà solo molti applausi, mentre Leocadia incasserà una sonora sconfitta. Lisandro lascerà il palazzo dopo aver elogiato la famiglia De Lujan e si toglierà anche qualche sassolino nella scarpa con la sua amica. "Sei invidiosa di Adriano", accuserà l'uomo, "Perché lui ha un titolo e tu no".

Leocadia si renderà conto che da quel momento in poi sarà sola a combattere contro la sua nuova nemica: Catalina.

Leocadia si concentrerà sulla nuova nemica: Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso affiderà a Catalina e Adriano la gestione della tenuta. Questa scelta farà storcere il naso a Martina e Jacobo, ma soprattutto farà indispettire Leocadia che penserà a come liberarsi di Catalina e suo marito. Nel frattempo, Adriano e sua moglie prenderanno una decisione importante: useranno il titolo di conte per migliorare la condizione dei braccianti. Gli ideali che hanno unito Catalina e Adriano, quindi, continueranno ancora dopo il salto in società. La figlia di Alonso si schiererà dalla parte dei più deboli, inimicandosi in questo modo tutta la nobiltà. Per Leocadia questa sarà un'ottima opportunità da sfruttare.