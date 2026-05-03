"Hai vinto, torno in Svizzera": con queste parole Angela si arrenderà in lacrime con Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Angela non ne potrà più delle pressioni di Lorenzo e Leocadia. A malincuore la ragazza sceglierà di lasciare il palazzo, ma non dirà niente a Curro perché temerà di non avere la forza di portare a termine la sua decisione.

La festa a La Promessa e l'azzardo di Angela

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela tornerà al palazzo a patto che lavori per Lorenzo. La ragazza sarà costretta a sottostare al ricatto di sua madre pur di restare a Lujan e diventerà l'assistente del Capitano.

Tutto sembrerà essersi risolto, ma non sarà proprio così. Angela non potrà mettere a tacere i suoi sentimenti per Curro, né i suoi principii e presto lo dimostrerà con un fatto che avrà gravi conseguenze. Durante la festa in onore del titolo di Adriano, Angela sarà molestata da uno degli amici di Lorenzo. Il figlio del marchese de Andujar, uno dei proprietari terrieri più ricchi della Spagna, inizierà a corteggiare Angela. Lei rifiuterà con gentilezza, ma lui si farà sempre più insistente e alla fine la ragazza perderà la pazienza. Angela darà un pugno al marchese, umiliandolo davanti ai suoi amici. Questo gesto non sarà impunito perché nel giro di pochi giorni Angela sarà esclusa da ogni festa.

Appena Leocadia verrà a sapere quello che è successo sarà furiosa con sua figlia e le imporrà di chiedere scusa al marchese.

La resa di Angela e la vittoria di Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo dirà di aver perso un affare per colpa dell'atteggiamento di Angela con Andujar. A quel punto Leocadia non aspetterà più e obbligherà sua figlia ad andare dai marchesi. La ragazza soffrirà moltissimo per questa situazione, perché le toccherebbe umiliarsi pur avendo ragione. All'ennesima pressione di Leocadia, Angela cederà in lacrime: "Hai vinto, mamma", dirà, "Parto per la Svizzera". La ragazza sarà disperata ma sentirà di non avere altra scelta se non quella di lasciare La Promessa. Curro non saprà nulla di tutto questo e rischierà di perdere per sempre la donna della sua vita.