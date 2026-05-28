Angela gelerà Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "Non parto più e non voglio lavorare per Lorenzo", le dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Leocadia andrà su tutte le furie ma poi si schiererà inaspettatamente dalla parte di Angela. Quest'ultima prometterà a sua madre che studierà al palazzo e diventerà un avvocato. Curro non dovrà più separarsi dal suo grande amore, anche se dovranno stare attenti a viversi di nascosto.

Angela deciderà di restare a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo la sorpresa di Curro, Angela si convincerà a restare al palazzo.

La ragazza non potrà rinunciare al suo grande amore e sarà disposta a combattere al suo fianco. In un primo momento Angela fingerà di voler partire per la Svizzera, ma Lorenzo continuerà a provocarla così tanto che perderà la pazienza. Leocadia parlerà con sua figlia che le dirà di non voler più aver niente a che fare con Lorenzo. "Sei libera di non lavorare per lui", dirà Leocadia, "Stai per partire". In quel momento Angela non potrà più nascondersi e dirà tutto a sua madre: "Non parto più per la Svizzera e non voglio lavorare per Lorenzo", dirà, "Continuerò a studiare stando qui". Leocadia andrà su tutte le furie, ma Angela sarà così testarda che alla fine la donna dovrà cedere. Non sarà facile, però, affrontare Lorenzo.

Angela esclusa dagli eventi mondani

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia parlerà a Lorenzo della scelta di Angela di restare a Lujan. Il Capitano imporrà che la ragazza vada a chiedere scusa al marchese don Facundo e Leocadia si opporrà, difendendo inaspettatamente sua figlia. La signora De Figueroa troverà un compromesso con Angela, chiedendole di diventare un avvocato. Presto, però, le cose si complicheranno: don Facundo spargerà la voce del pugno ricevuto da Angela addossando a lei tutte le colpe. La giovane sarà esclusa dalle feste dei nobili e Leocadia sarà a dir poco disperata. Curro e Angela, nel frattempo continueranno a portare avanti il loro grande amore all'insaputa di tutti. Per la ragazza arriverà il momento di un grande passo: si concederà a Curro e il loro legame diventerà ancora più forte.