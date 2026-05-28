Catalina sarà disperata nelle prossime puntate de La Promessa: non riuscirà a trovare nessun dottore per la sua Rafaela, ammalata da giorni.

Le anticipazioni rivelano che attorno a Catalina e alla sua famiglia si creerà di nuovo una sorta di ostracismo. Tutto emergerà quando la bambina avrà la febbre alta e i De Lujan non riusciranno a trovare un medico disposto a curarla.

La gestione de La Promessa nelle mani di Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina porterà avanti con passione la gestione della tenuta. I litigi con Martina non serviranno a farle cambiare idea sull'aumento dei salari ai braccianti e neanche Alonso riuscirà a fermare sua figlia.

I problemi, tuttavia, non tarderanno ad arrivare e la famiglia De Lujan rischierà un nuovo ostracismo. Tutto avrà inizio quando il barone de Valladares si recherà personalmente a La Promessa per discutere con Catalina delle sue idee a favore dei lavoratori. Il nobile metterà subito le cose in chiaro: sarà meglio attenersi alle regole che da sempre privilegiano l'aristocrazia o saranno guai. Dopo questa visita, Catalina avrà tutti contro: persino Adriano inizierà a rivalutare la sua posizione perché la paura sarà molta. La donna, tuttavia, non si lascerà intimidire e sarà pronta a combattere per i suoi ideali a qualunque costo.

Simona prenderà in mano la situazione

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina e Adriano si accorgeranno che la piccola Rafaela ha la febbre.

I due andranno subito in panico e chiameranno il medico di fiducia che però si rifiuterà di aiutarli. Alonso di darà da fare contattando tutti i medici della zona, ma nessuno si recherà al palazzo per visitare la bambina. Leocadia suggerirà di usare rimedi naturali, ma Catalina sarà disperata: "Ho già provato tutto", dirà in lacrime. La febbre non accennerà ad abbassarsi e le condizioni di Rafaela peggioreranno di ora in ora. Simona penserà di intervenire: chiamerà lei un medico del popolo che si renderà disponibile. L'iniziativa della cuoca non piacerà affatto a Leocadia e Lorenzo, ma la piccola Rafaela potrà stare finalmente meglio. Sarà ormai chiaro a tutti che per la famiglia De Lujan si avvicina un altro periodo di isolamento sociale.