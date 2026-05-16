Catalina lascerà Adriano all'improvviso nelle prossime puntate de La Promessa: "I bambini staranno meglio con te", scriverà nelle poche righe di addio.

Le anticipazioni rivelano che Catalina sarà costretta a lasciare la tenuta e Lujan per sempre, ma la sua famiglia penserà ad una sua scelta. La delusione tormenterà Adriano che non saprà come andare avanti senza la sua amata moglie.

L'addio sofferto di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la felicità di Catalina e Adriano avrà una breve durata. I due avranno delle grosse responsabilità, perché il titolo di conti porterà Alonso ad affidare a Catalina e Adriano la gestione dell'intera tenuta.

I due coniugi saranno d'accordo sulla politica da adottare e il loro obiettivo sarà difendere i diritti dei braccianti. La gestione di Adriano e Catalina farà storcere il naso a tutta la nobiltà, in particolare al barone de Valladares che farà terra bruciata attorno ai nuovi conti. Le ostilità porteranno Adriano a fare un passo indietro, mentre Catalina sarà decisa a portare avanti la sua guerra, andando contro il parere di Martina e del resto della famiglia. Gli ideali porteranno la figlia di Alonso verso una fine drammatica: Valladares minaccerà di togliere la vita ai suoi figli se non lascerà immediatamente Lujan per sempre. Catalina non potrà scegliere, perché la vita dei bambini avrà la priorità su tutto e, in lacrime, saluterà Rafaela e Andres senza poter spiegare nulla alla famiglia.

Adriano solo con Andres e Rafaela

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina salirà su una carrozza che la porterà per sempre lontana da Lujan e dalla sua famiglia. Adriano non saprà la verità, ma troverà una lettera in cui sua moglie gli chiederà perdono. "Andarmene è l'unica soluzione", dirà spiegando che si sentiva ormai un pesce fuor d'acqua in famiglia, "I bambini staranno meglio con te". Adriano non potrà credere che sua moglie lo abbia lasciato su due piedi, ma le parole di Catalina non lasceranno spazio ad alcun dubbio. Andres e Rafaela dovranno contare solo sul loro papà che si rimboccherà le maniche e si preparerà ad affrontare da solo il futuro.