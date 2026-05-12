La cena dei De Lujan sarà interrotta dall'arrivo delle guardie che metteranno in manette Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni tv rivelano che il piano di Angela e Curro funzionerà alla perfezione e Lorenzo dovrà trascorrere un lungo periodo in carcere militare. Il Capitano, però, giurerà vendetta contro i due ragazzi e griderà che riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

Lorenzo renderà la vita impossibile ad Angela e Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano giorno molto difficili per Curro e Angela.

Ad umiliare ogni giorno i due ragazzi ci penserà Lorenzo che ha appena assunto Angela come sua assistente. L'atteggiamento del Capitano diventerà ancora più crudele quando si accorgerà che Curro prova qualcosa per la figlia di Leocadia. I due protagonisti non ne potranno più e penseranno di vendicarsi di Lorenzo sfruttando il lavoro di Angela. Non avendo prove per incriminare il Capitano per la morte di sua sorella, Curro ripenserà ai traffici illeciti di Lorenzo e userà questi per farlo arrestare. Arrivare all'obiettivo non sarà semplice e l'aiuto di Angela sarà fondamentale: come segretaria, infatti lei avrà accesso ai documento di Lorenzo e potrà cercare le prove per incastrarlo. Una volta ottenuti quei documenti, Curro terrà Angela al di fuori di tutto e si metterà in contatto con il colonnello Fuentes che raggiungerà La Promessa fingendosi un ospite.

Lorenzo accusato davanti a tutta la famiglia griderà la sua innocenza

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro consegnerà i documento al colonnello che approfitterà di una cena in famiglia per sorprendere tutti. All'improvviso, infatti, arriveranno le guardie per arrestare Lorenzo sotto gli occhi stupiti dei De Lujan e di Curro che come valletto assisterà alla scena con grande soddisfazione. Lorenzo si dichiarerà innocente, ma il colonnello lo avvertirà del fatto che dovrà passare un lungo periodo nel carcere militare. Con Leocadia Lorenzo sarà molto chiaro: "Tua figlia e Curro la pagheranno molto cara", dirà fuori di sé dalla rabbia. Lorenzo lascerà La Promessa in manette, gridando a tutti la sua innocenza.