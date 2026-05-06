Chi è il ladro che si aggira a La Promessa? La risposta arriverà nelle prossime puntate: si tratta di Enora, la futura moglie di Toño.

Le anticipazioni rivelano che Enora si presenterà a Manuel come un'appassionata di motorii e riuscirà ad entrare in squadra. La complicità con Toño porterà a una grande storia d'amore che terminerà con il matrimonio.

Svelato il mistero della spia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto ci sarà un nuovo ingresso nelle trame. Presto Manuel e Toño scopriranno che un ladro incappucciato si aggira a La Promessa, ma non riusciranno ad acciuffarlo.

I due si nasconderanno nell'hangar e attenderanno l'arrivo dell'intruso che però sarà più veloce di loro e scapperà via. Ma chi è il ladro dei disegni di Manuel? Il marchesino ha pensato a un tentativo di spionaggio, ma la verità emergerà alla festa in onore di Adriano. Tutta l'alta società sarà presente all'evento e Manuel temerà che Alonso e Leocadia vogliano approfittare della festa per trovargli una moglie. Le ragazze che si avvicineranno a Manuel, in effetti, saranno molte, ma uno sarà più insistente delle altre. Il marchesino non potrà fare a meno di notare Enora, una bella ragazza che non distoglierà lo sguardo da lui e a un certo punto si presenterà, ma non come una pretendente. Enora confesserà di essere stata lei a commissionare i tre motori a nome di Mendez e ammetterà anche di essersi introdotta nell'hangar, perché incuriosita dai disegni.

La squadra di Manuel si allargherà con l'arrivo di Enora

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel scoprirà che la spia dell'hangar è Enora, una ragazza mai conosciuta prima. La prima reazione del marchesino sarà pessima e all'inizio non vorrà sentire le ragioni di Enora che gli spiegherà di essere una grande appassionata di motori. Presto, però, tutto cambierà: Manuel accetterà di far entrare Enora nella sua squadra e tra lei e Toño la complicità sarà evidente. Giorno dopo giorno l'amicizia si trasformerà in qualcosa di molto importante, tanto che Enora e Toño convoleranno a nozze lasceranno La Promessa per ricominciare in America. Manuel sarà felice di vedere il suo amico finalmente innamorato.