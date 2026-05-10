Cruz tornerà a far tremare tutti a La Promessa, anche se solo con quadro: un dipinto iperrealistico che la marchesa aveva commissionato sarà consegnato ad Alonso.

Le anticipazioni rivelano che quando Manuel vedrà quella tela andrà su tutte le furie, ma Alonso ascolterà ancora una volta Leocadia e deciderà di tenere il quadro visto il suo valore. Il dipinto, infatti, sarà eseguito da un pittore molto importante.

Un pacco inaspettato arriverà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz tornerà a far parlare di sé. Si inizierà da una lettera della marchesa che arriverà a Manuel nelle prossime puntate e sarà bruciata.

Il marchesino ne leggerà il contenuto, ma mentirà ad Alonso dicendo di aver bruciato la busta chiusa prima di vederne il contenuto. Il contenuto della lettera non sarà mai rivelato, ma presto Cruz tornerà di nuovo a bussare alle porte del palazzo De Lujan. Tutto avrà inizio con l'arrivo di un misterioso pacco, accompagnato da un biglietto che Curro consegnerà ad Alonso. Il marchese sarà stupito: "Si tratta di un ordine di Cruz", dirà a Leocadia e Lorenzo prima di ordinare a Lope di aprire il pacco. Il valletto e Curro toglieranno l'imballaggio e scopriranno un ritratto iperrealistico di Cruz che lascerà tutti a bocca aperta. Quando arriverà Manuel e vedrà il dipinto sarà fuori di sé dalla rabbia e chiederà spiegazioni.

Leocadia proverà a calmarlo e gli spiegherà tutto.

Leocadia vincerà ancora contro Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia spiegherà a Manuel che il quadro era stato commissionato da Cruz ad un importante autore. "Non mi interessa, lo voglio fuori da questa casa", dirà il marchesino senza voler ascoltare oltre. Alonso e Lorenzo proveranno a convincere Manuel; "Tua madre lo aveva richiesto molto tempo fa", diranno, "Si tratta di un'opera che vale molto". "Io non ho una madre", urlerà il marchesino che non si sentirà rispettato. Nessuno rispetterà il dolore di Manuel e, sebbene inquieti tutta la famiglia, quella tela resterà al palazzo perché il grande valore come opera d'arte. Alonso, ancora una volta, preferirà appoggiare Leocadia che collezionerà un'altra piccola vittoria.