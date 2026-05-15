"Cruz è innocente": con queste parole Curro rivelerà ad Angela che l'omicida di Jana è ancora a La Promessa e lui è convinto che sia Lorenzo.

Le anticipazioni rivelano che Curro spiegherà ad Angela che Jana è stata avvelenata quando Cruz era rinchiusa, quindi non può essere lei la responsabile della sua morte. Angela sarà sconvolta, ma Curro non avrà dubbi: Lorenzo ha attentato alla sua vita, ha eliminato Jana e il dottor Gamarra.

Le indagini di Curro sul delitti a La Promessa porteranno a Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro troverà il coraggio di parlare con Angela e dirle tutta la verità sulle sue indagini.

In un primo momento, il ragazzo spiegherà che lui e Lope stanno indagando sulla gioielleria Llop per scoprire chi ha attentato alla sua vita provocando l'incidente con il cavallo. Presto emergerà che Lorenzo ha distrutto il quaderno con la copertina dorata che conteneva i nomi dei clienti speciali della gioielleria e Curro non avrà più dubbi. Secondo il valletto, infatti, Lorenzo avrà la responsabilità di tutti i reati che hanno coinvolto lui e la sua famiglia e sarà molto difficile trattenere la rabbia. Curro non avrà prove, ma sarà certo che Lorenzo abbia avvelenato Jana dopo aver attentato alla sua vita e sarà convinto che il Capitano abbia eliminato anche il dottor Gamarra e Esmeralda. Le provocazioni di Lorenzo saranno ogni giorno più insopportabili per Curro che quando non ne potrà più reagirà in malo modo e rischierà il licenziamento.

Le continue provocazioni di Lorenzo a Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo ordinerà che Curro sia licenziato. Solo l'intervento di Alonso impedirà al ragazzo di andare via dalla tenuta, ma Angela esigerà delle spiegazioni al comportamento nervoso del suo amato. Curro non mentirà più e le racconterà tutto dall'inizio: "Cruz è innocente", dirà il giovane, "Lorenzo ha ucciso Jana e ha provato a togliermi la vita". Curro spiegherà ad Angela tutto quello che ha scoperto fino a quel momento: il coinvolgimento di Lorenzo nella gioielleria Llope e l'avvelenamento di Jana quando Cruz era ormai rinchiusa. Il ragazzo, tuttavia, aggiungerà che Cruz ha ucciso Tomas e quindi non è in carcere ingiustamente.