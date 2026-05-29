Enora convincerà Manuel a cedere l'intera azienda a Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia offrirà a Manuel una somma di denaro per acquistare anche le sue quote e diventare l'unica proprietaria della società. Il marchesino si consulterà con Toño ed Enora. Quest'ultima gli farà notare che accettare porterebbe molti vantaggi.

Manuel, Toño e Enora: nuova squadra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Manuel assumerà Enora che inizierà a lavorare con lui e Toño. Leocadia non prenderà bene il fatto di non essere stata interpellata e avrà subito una conversazione spiacevole con Enora.

La signora De Figueroa ci terrà a mettere in chiaro il suo ruolo nella società in cui è stata assunta: è lei la socia di maggioranza. Leocadia spiegherà a Enora che non approva la sua entrata in gioco, perché potrebbe complicare il rapporto tra Manuel e Toño. La conversazione tra le due donne sarà ambigua, tanto da lasciar intendere che le due non siano totalmente sconosciute l'una all'altra. Successivamente, Leocadia intercetterà una telefonata importante per Manuel: l'investitore si dirà pronto a comprare i progetti, ma la donna non dirà nulla al marchesino. Manuel, convinto che la telefonata non sia mai arrivata, si troverà in seria difficoltà economica e dovrà rallentare la produzione a causa della mancanza di denaro.

Leocadia sarà pronta ad entrare in gioco e questa volta pretenderà di avere tutte le quote dell'azienda diventandone unica proprietaria.

La proposta di Leocadia metterà Manuel con le spalle al muro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia offrirà a Manuel diecimila pesetas per proseguire la sua attività. In cambio, però, la signora De Figueroa chiederà a Manuel di cederle il resto della quote e fare di lei l'unica proprietaria. Il marchesino sarà molto perplesso e ne parlerà con Toño ed Enora prima di prendere una decisione. Il figlio di Simona sarà contrario ad accettare la proposta di Leocadia, mentre Enora sarà molto favorevole. La ragazza farà notare a Manuel che con la somma di Leocadia potrebbero aumentare la produzione e fare un salto di qualità.

Enora, inoltre, spiegherà a Manuel che gli basterà inserire nel contratto una clausola che estromette Leocadia dalle decisione che riguardano la produzione. Alla fine, Manuel si lascerà convincere dalla ragazza e preparerà il contratto per trasferire a Leocadia tutte le quote.