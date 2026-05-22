Enora realizzerà il suo grande sogno di volare con Manuel nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Enora entrerà in punta di piedi nella vita di Manuel e Toño fino a far parte della loro squadra. La ragazza darà un prezioso contributo nella realizzazione dell'aereo e convincerà Manuel e salire ancora tra le nuvole nonostante la promessa fatta ai suoi genitori.

Enora nuova arrivata a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Enora entrerà a far parte della squadra di Manuel. La misteriosa ragazza che si intrufolava nell'hangar, ha colpito in modo particolare Toño che da quando l'ha vista non ha smesso di pensare a lei.

Nonostante la diffidenza di Manuel, il figlio di Simona chiederà ad Enora di incontrarsi per svelarle i segreti dell'aviazione, sua grande passione. Sarà così che i due ragazzi stringeranno un'amicizia ogni giorno più importante e Manuel non potrà restare indifferente a tutto questo. Il marchesino si ricrederà su Enora, tanto che la prenderà a lavorare con lui e Toño. Il progetto del motore procederà a gonfie vele e presto arriverà il momento di testare tutto ciò che è stato fatto. Manuel avrà qualche esitazione per il primo volo, sia perché il ricordo di Jana gli farà venire una grande nostalgia, e sia perché aveva promesso ai suoi genitori che non avrebbe mai più volato. Manuel, tuttavia, presto si convincerà a fare il grande passo.

Il grande sogno di Enora e la nostalgia di Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel deciderà di volare e sarà Enora a fargli cambiare idea. La ragazza gli farà notare che Cruz gli ha rovinato la vita e quindi le promesse fatte nei suoi confronti non hanno alcun valore. Manuel sarà pronto a collaudare il nuovo motore e stupirà Enora con una proposta: "Vuoi unirti a me?". La ragazza sarà entusiasta, anche perché volare è sempre stato il suo sogno. Enora e Manuel si lasceranno andare alle emozioni tra le nuvole: lei sarà fuori di sé dalla gioia, mentre il marchesino non potrà fare a meno di ricordare il giorno in cui volò con la sua amata Jana. "Questo è il giorno più emozionante della mia vita", urlerà Enora a Manuel, travolgendolo con il suo entusiasmo.