La missione di Lope fallirà nelle prossime puntate de La Promessa: il quaderno dalla copertina dorata brucerà tra le fiamme.

Le anticipazioni tv rivelano che Lorenzo arriverà al palazzo dei duchi e Lope riuscirà a non farsi vedere da lui. Appena andrà via, il ragazzo proverà a recuperare il quaderno ma si accorgerà che è appena stato buttato nel camino.

Lope lontano da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la missione segreta di Lope proseguirà a casa dei duchi di Carril. Dopo un arrivo piuttosto turbolento, il fidanzato di Vera riuscirà a sviare i sospetti di don Gonzalo e fargli credere di essere un attore di teatro.

Lope vedrà il quaderno che cerca, perché Jacinto lo consegnerà personalmente nelle mani del duca che momentaneamente lo riporrà nella sua scrivania. Il soggiorno al palazzo non sarà semplice per Lope, soprattutto quando sul giornale leggerà la notizia della scomparsa di Esmeralda. Il ragazzo noterà l'agitazione di don Gonzalo che alla lettura del giornale lascerà la famiglia per ritirarsi nel suo studio, preoccupato. Lope avrà la certezza che la donna abbia pagato caro il prezzo per aver parlato a Curro degli affari loschi della gioielleria Llop. Il giovane proverà più volte ad intrufolarsi nello studio di don Gonzalo, ma sarà sorpreso, una volta da Jacinto e un'altra da donna Amalia e dovrà desistere dal cercare il quaderno.

La visita di don Lorenzo de La Mata al duca di Carril

Nelle prossime puntate de La Promessa, a casa dei duchi arriverà un ospite inatteso e indesiderato: Lorenzo de La Mata. Appena Lope si accorgerà della sua presenza farà in modo di nascondersi e coglierà l'occasione per invitare Federico a fare una passeggiata. Quando tornerà al palazzo, Lope andrà subito nello studio di don Gonzalo per recuperare il quaderno, ma troverà un'amara sorpresa. Il taccuino con i nomi dei clienti della gioielleria si troverà nel camino in cui è stato buttato subito dopo la visita di Lorenzo. Lope si precipiterà per salvare il quaderno, ma sarà impossibile: ogni pagina sarà distrutta dalle fiamme. Il ragazzo si renderà conto che la sua missione è fallita, ma avrà un importante indizio da rivelare a Curro: la visita sospetta di Lorenzo.