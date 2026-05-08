Lope avrà modo di conoscere meglio il fratello di Vera nelle prossime puntate de La Promessa: il cuoco si infiltrerà al palazzo per recuperare il quaderno della gioielleria.

Le anticipazioni rivelano che Federico, non sapendo che Lope è il fidanzato di Vera, gli parlerà della sofferenza che la famiglia prova per sua sorella che è andata via senza dare notizia di sé.

Lope lascerà La Promessa per la casa dei duchi

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la scomparsa di Esmeralda non lascerà molte speranze a Curro. La donna, infatti, era l'unico modo per avere il quaderno dorato con i nomi dei clienti della gioielleria Llop.

Curro sembrerà rassegnato, ma Lope avrà un'idea: infiltrarsi a casa dei duchi per recuperare il prezioso taccuino. Per i ragazzi non sarà affatto facile organizzare tutto, ma alla fine, grazie all'aiuto di Vera, Lope riuscirà ad arrivare a casa dei duchi di Carril spacciandosi per un attore. Fingendo di essere un amico della signora Amalia, Lope sarà presentato alla famiglia come un ospite speciale e potrà cercare il quaderno. Il soggiorno a casa dei duchi non sarà facile per Lope, perché il padrone di casa sarà molto diffidente, ma non mancheranno momenti emozionanti. Per il ragazzo, infatti, sarà un modo per conoscere da vicino la famiglia della sua amata e anche il grande vuoto che ha lasciato con la sua partenza.

Federico si aprirà con Lope su sua sorella

Nelle prossime puntate de La Promessa, il duca di Carril riceverà l'inaspettata visita di Lorenzo. Per Lope sarà un rischio altissimo, visto che il Capitano lo conosce bene, e quindi il ragazzo dovrà allontanarsi subito dal palazzo. Approfittando dell'antipatia di Federico per Lorenzo, Lope proporrà al fratello di Vera di uscire in fretta. Per i due ragazzi sarà un modo per conoscersi e confidarsi. Federico si aprirà con Lope e gli spiegherà che tutta la famiglia soffre molto per la partenza di sua sorella Mercedes. Il ragazzo preciserà che in casa sua si fa fatica anche solo a pronunciare quel nome. Federico sarà molto preoccupato per sua sorella e Lope, pur non potendo rivelargli la verità, gli dirà che deve farsi forza perché Vera sicuramente sta bene.