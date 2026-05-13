Lope andrà a casa dei duchi e vedrà il quaderno dalla copertina dorata nello studio del padre di Vera nelle prossime puntate de La Promessa: la sua missione sarà portarlo a casa.

Le anticipazioni rivelano che Lope riuscirà ad infiltrarsi a casa dei genitori di Vera, ma il soggiorno non sarà affatto facile. Il duca, infatti, sarà molto sospettoso e gli farà molte domande sul suo lavoro, visto che racconterà di essere un attore.

Lope lascerà La Promessa per indagare

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope si infiltrerà a casa dei duchi di Carril per indagare sulla gioielleria.

Il ragazzo potrà entrare al palazzo dei genitori di Vera grazie ad Amalia che lo presenterà come un suo amico attore. La madre di Vera non conoscerà il vero intento di Lope, ma continuerà a pensare che il giovane voglia conoscere il duca per tastare il terreno e proporre una tregua con sua figlia. L'arrivo al palazzo sarà deludente per Lope che non incontrerà subito il padre di Vera, fuori città. Il duca di Carril rientrerà in serata e farà la conoscenza del suo ospite a cena. Lope dovrà fingere di essere un attore appassionato del suo lavoro e per non destare sospetti inventerà degli aneddoti riguardanti la sua ultima tournée. Dopo cena, il padre di Vera inviterà Lope per un brandy nel suo ufficio e manderà via suo figlio Federico per parlare faccia a faccia con lui.

In quel momento Jacinto entrerà nello studio per consegnare al duca un documento importante: Lope vedrà con i suoi occhi il quaderno dalla copertina dorata di cui gli aveva parlare Esmeralda.

Il terzo grado del duca di Carril a Lope

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope vedrà che il duca di Carril sistemerà il quaderno in uno dei cassetti della scrivania. Successivamente, il signor Gonzalo inizierà a fare un terzo grado a Lope, chiedendogli insistentemente dei particolari del suo lavoro da attore. Non sarà facile per il cuoco, ma riuscirà in qualche modo ad affrontare al meglio la conversazione. L'unico obiettivo di Lope sarà mettere le mani su quel quaderno e appena avrà la possibilità di stare da solo si introdurrà nell'ufficio del duca.

Il ragazzo vedrà subito che il quaderno non si trova più nel cassetto e inizierà a frugare altrove, ma sarà sorpreso da donna Amalia. La madre di Vera pretenderà una spiegazione da Lope che riuscirà anche questa volta a farla franca. Il giovane le spiegherà che cercava un ritratto di famiglia, perché a Vera manca molto la sua casa.