Lorenzo andrà a casa del duca di Carril e distruggerà il quaderno dorato nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Lope si recherà a casa di Vera per recuperare il quaderno con i nomi dei clienti della gioielleria Llop. Prima di lui, però, arriverà Lorenzo che farà sparire il taccuino tra le fiamme del camino.

Lope pronto a lasciare La Promessa per recuperare il quaderno

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le trame si concentreranno sulle indagini di Curro e Lope sul quaderno della gioielleria Llop. Esmeralda scomparirà nel nulla ma lascerà ai ragazzi una pista importantissima: un taccuino con la copertina dorata che si trova a casa dei duchi di Carril.

Una volta appreso che il prezioso documento è al palazzo della famiglia di Vera, Lope penserà a come recuperarlo. Con la complicità della signora Amalia, Lope riuscirà a farsi ospitare dai duchi spacciandosi per un attore in tournée. Il soggiorno di Lope sarà breve, ma non porterà ai risultati sperati. Pur sapendo che il quaderno si trova nello studio del duca, Lope dovrà studiare bene un modo per recuperarlo senza destare sospetti. Inoltre, arriverà una visita inaspettata a distruggere ogni piano. Lorenzo, infatti, si presenterà dal duca di Carril chiedendo una riunione urgente. Lope riuscirà a nascondersi e uscirà di corsa con Federico, pur di non essere riconosciuto.

Curro sempre più convinto della colpevolezza di Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope riuscirà ad evitare Lorenzo a casa dei duchi, ma il suo piano andrà in fumo. Dopo la riunione, infatti, Lope si introdurrà nell'ufficio in cerca del quaderno dorato, ma noterà che il prezioso documento è nel camino, avvolto dalle fiamme. Sarà impossibile recuperarlo per lui e quando tornerà a La Promessa darà a Curro la pessima notizia. Lope preciserà che il quaderno è stato distrutto subito dopo la visita di Lorenzo e sarà facile pensare a lui. La conferma arriverà quando Curro rapirà il Capitano e lo costringerà a confessare i suoi reati. L'uomo negherà ogni coinvolgimento sulla morte di Jana, ma ammetterà di aver distrutto quel quaderno in cui figurava anche il suo nome.