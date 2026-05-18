Manuel caccerà Leocadia da La Promessa nelle prossime puntate: "Vai via e non tornare più, sei un'attrice", le dirà dopo aver scoperto i suoi inganni.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia tenterà di boicottare l'azienda di Manuel ma sarà scoperta. Il marchesino le darà una possibilità: se sparirà dalla circolazione, lui eviterà di sbugiardarla pubblicamente.

Un successo per l'attività di Manuel e La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Leocadia inizierà un lento declino nelle prossime puntate. Tutto avrà inizio quando Manuel riuscirà ad ingranare con la sua attività di produzione dei motori e darà alla sua famiglia una grande possibilità economica.

Alonso sarà finalmente indipendente rispetto a Leocadia che fino a quel momento era stata fondamentale per le spese della tenuta. La signora De Figueroa, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di farsi da parte e quindi boicotterà l'azienda di Manuel sfruttando le sue conoscenze. Proprio quando la produzione raggiungerà un ottimo ritmo, a La Promessa arriverà il comandante Rivero che spiegherà di dover effettuare un controllo su tutti i macchinari. L'uomo fermerà la produzione perché bisognerà prima ispezionare attentamente ogni attrezzatura. Per Manuel sarà un colpo basso e non potrà fare altro che obbedire agli ordini, ma lui, Toño ed Enora non si arrenderanno e indagheranno sull'arrivo tempestivo del comandante.

Ciò che emergerà sarà agghiacciante per Manuel che metterà alle strette Rivero fino a farlo confessare.

Il duro faccia a faccia di Manuel e Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Rivero confesserà a Manuel che lavora per Leocadia. il marchesino non riuscirà a trattenersi e gli sferrerà un pugno, sfogando tutta la sua rabbia. L'indomani, Manuel andrà a parlare con Leocadia e le dirà che il comandante è andato via dopo essersi beccato un bel pugno. La donna fingerà di essere estranea a tutto, ma non se la caverà così facilmente. Manuel sarà molto chiaro: "Che grande attrice", le dirà prima di spiegarle tutto. "Il presunto comandante mi ha raccontato come lo hai contattato e convinto a fingersi un soldato", dirò Manuel. Leocadia non si lascerà intimorire anche se il marchesino le mostrerà una dichiarazione firmata da Rivero. "Vai via e non tornare più" intimerà Manuel, "Altrimenti sarà costretto a rivelare tutto".