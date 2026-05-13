Angela dichiarerà guerra a Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: "Chi credi di essere?" chiederà alla cugina quando scoprirà che ha firmato un contratto senza consultarla.

Le anticipazioni rivelano che Adriano e Catalina gestiranno la tenuta in autonomia e questo non andrà giù a Martina e Jacobo. Le discussioni saranno all'ordine del giorno.

La nuova gestione de La Promessa in mano a Catalina e Adriano

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che molte cose cambieranno dopo il titolo di conte assegnato ad Adriano. Visto l'impegno di Manuel nella costruzione di motori, Alonso deciderà di affidare a Catalina e Adriano la piena gestione della tenuta.

La scelta del marchese sarà accolta con gioia da sua figlia e suo genero che avranno in mente un sogno ambizioso: difendere i diritti dei braccianti. Catalina si darà subito da fare nel suo lavoro, ma dimenticherà un particolare importante: Martina è ancora la proprietaria del 25% della tenuta. La fidanzata di Jacobo non avrà nessuna intenzione di stare a guardare e appena verrà a sapere della decisione di Alonso affronterà subito Catalina. "Non sono stata interpellata sulla gestione della tenuta", dirà Martina a sua cugina che preciserà di essere la proprietaria della maggioranza dei terreni. "Io ho diritto di contribuire alle decisioni", ribadirà Martina a Catalina che proverà a ridimensionare il tutto, spiegando non si aspettava una simile reazione da parte sua.

Martina e Jacobo difenderanno i propri diritti

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina non sopporterà la presa di potere di Catalina e Jacobo sarà d'accordo con lei. Certa di voler esercitare i suoi diritti, Martina si presenterà alla riunione con Catalina e Adriano insieme al suo fidanzato. La figlia di Alonso avrà subito da ridire sulla presenza di Jacobo: "Lui cosa c'entra? Non siete nemmeno sposati", dirà, "E poi non sa niente della tenuta". Martina difenderà Jacobo precisando che lui è molto competente nella parte contabile. La discussione si farà aspra quando Catalina difenderà il suo diritto a firmare il contratto con gli affittuari senza Martina. "Chi credi di essere?" dirà la fidanzata di Jacobo a sua cugina. Il rapporto d'amicizia tra Catalina e Martina sarà solo un lontano ricordo: le due cugine saranno in guerra.