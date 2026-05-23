Martina perderà i sensi alla vista del quadro di Cruz nelle prossime puntate de La Promessa: "L'abbiamo seppellita viva", dirà al suo risveglio, disperata al pensiero di aver abbandonato sua zia.

Le anticipazioni rivelano che l'arrivo di un quadro di Cruz sconvolgerà gli equilibri della famiglia De Lujan e i sensi di colpa divoreranno Martina.

Il pacco misterioso che arriverà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto accadrà qualcosa che nessuno si aspettava e che cambierà l'umore a tutti gli abitanti del palazzo. Alonso e Leocadia riceveranno un misterioso pacco con un biglietto.

I signori scopriranno che si tratta di un pacco per Cruz e quando ne vedranno il contenuto resteranno senza parole. Alonso, Leocadia e Lorenzo si troveranno di fronte a un grande quadro con un ritratto iperrealistico di Cruz. La tensione salirà alle stelle, soprattutto quando Manuel alla vista della tela andrà su tutte le furie e chiederà di farla sparire al più presto. Lorenzo e Leocadia concorderanno sul fatto che la tela dovrà restare al palazzo, soprattutto per il suo grande valore artistico. Alonso si unirà a loro, mentre Manuel sarà sempre più infastidito dall'atteggiamento accondiscendente di suo padre.

I sensi di colpa di Martina verso Cruz

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jacobo e il marchese saranno in salotto a discutere su come poter disfarsi della tela vendendola ad un giusto valore e con loro ci sarà anche Martina.

La ragazza non riuscirà a distogliere lo sguardo del ritratto e a un certo punto avrà un malore. Martina perderà i sensi perché avrà la sensazione che sua zia Cruz si sia mossa. Quando si riprenderà, la ragazza sarà amareggiata al pensiero della zia in carcere e da sola: "L'ho tradita", continuerà a ripetere in lacrime, "L'abbiamo seppellita viva". Alonso consolerà sua nipote dicendole che è stato lui ad impedire a tutta la famiglia le visite in carcere a Cruz, ma questo non servirà ad alleviare la sua sofferenza. Martina non potrà fare a meno di ripensare al giorno dell'attesto di Cruz, quando tutta la famiglia ha voltato le spalle alla marchesa e lei non ha fatto nulla per starle accanto.